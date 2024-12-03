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"Химия между вами": Melovin слился в страстном поцелуе с известной певицей

Анна Подгорная
3 декабря 2024, 19:34
360
Меловин и Swoiia уже не сдерживают чувства на публике.
Melovin, Swoiia
Melovin подогрел слухи про реальный роман со Swoiia / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Краткое изложение:

  • Меловин был влюблен в Swoiia
  • После премьеры их дуэтного трека появились слухи про роман между артистами

Украинские певцы Melovin (Константин Бочаров) и Swoiia (ранее - Ассоль; настоящее имя Екатерина Тараненко, в девичестве Гуменюк - прим. редактора) в конце октября выпустили дуэтный романтический трек. Перед этим артист заявил, что был влюблен в свою партнершу, а она через неделю после премьеры объявила о разводе.

Эти факторы спровоцировали в Сети слухи о том, что творческие отношения Константина и Екатерины могли перерасти в романтические. Масла в огонь Меловин подлил на церемонии награждения премии Muzvar.

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На изумрудную дорожку он явился в компании Swoiia, а свою победу в номинации "FanPlace" (самый активный фан-клуб) отметил страстными поцелуями с певицей. Фото романтического действа Бочаров опубликовал в своем блоге в Instagram.

Поклонники Меловина и Swoiia теряются в догадках - пиар-роман для рекламы совместного трека становится все более реалистичным. В комментариях пару поздравляют и желают долгого совместного счастья: "Радію за вас! Щастя вам", "Вау! Щастя вам", "Як я щаслива за вас! Щасти вам і вічного кохання!", "Мел, ви зі Своєю така гарна пара. Я дуже за вас рада. Рада бачити тебе щасливим", "Так і думала, що ви разом. Хімія між вами видна неозброєним оком", "А я не здивувалася. У Мела вже давно було все зрозуміло по очах. Вітаю".

Melovin, Swoiia
Melovin подогрел слухи про реальный роман со Swoiia / instagram.com/melovin_official

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Кто такой Меловин?

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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