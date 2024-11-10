После предложения от Melovin: известная украинская певица рассталась с мужем

Swoiia публично объявила про расставание.

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Swoiia новости - певица Swoiia развелась с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/swoiia

Вкратце:

Swoiia развелась с мужем после 5 лет в браке

Звезда тяжело переживает разрыв

Поклонникам творчества певицы Swoiia (ранее - Ассоль; настоящее имя Екатерина Тараненко, в девичестве Гуменюк - прим. редактора) впору усомниться, что "предложение" певца Melovin, который был влюблен в нее со школы - всего лишь пиар-ход для раскрутки их совместного трека. В своем блоге в Instagram артистка объявила, что рассталась с мужем.

Звезда была краткой и опубликовала лишь одну фразу: "Прошлое завершено" с эмодзи разбитого сердца и обручального кольца. Позже она поблагодарила семью, друзей и поклонников за поддержку в такой сложный для нее жизненный период.

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"Ваши слова и поддержка затрагивают самое сердце. Друзья, знакомые, подписчики – каждое сообщение, каждый звонок стали для меня настоящей опорой. Я даже не могла представить такую ​​волну тепла и внимания от вас. Мы пройдем этот непростой этап вместе. Ваша поддержка – моя сила", - написала она.

Екатерина Гуменюк вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко в сентябре 2019 года. В сентябре 2024 года в блоге певицы появились первые намеки на расставание: она опубликовала видео, в котором спрашивает девушек, которые пережили тяжелый развод, что им помогло восстановить себя.

Swoiia новости - певица Swoiia развелась с мужем / instagram.com/swoiia

Кто такая Swoiia? Swoiia (Екатерина Тараненко, в девичестве - Гуменюк) - украинская певица. Начала карьеру в раннем детстве под псевдонимом "Ассоль", но позже отказалась от него в пользу проекта "SWOIIA". На сцене с 4 лет.

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