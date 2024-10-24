В Сети раскрыли личность "влюбленности" Melovin, которой он сделал предложение

Поклонники быстро раскусили, кто же покорил сердце Меловина.

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В кого Melovin был влюблен в школьные годы - фанаты раскрыли певицу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bighousemelovin

Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) спровоцировал слухи о помолвке - рассказал, что сделал предложение некой незнакомке, на которое она ответила согласием. При этом артист опубликовал фото, на котором держит ее за руку с необычным кольцом на пальчике.

Позже Меловин признался - готовит дуэт с певицей, в которую был влюблен еще со школы. Работы над проектом с таким важным для него человеком сделала звезду абсолютно счастливым.

После того, как эта новость появилась в прессе, артист опубликовал еще одно фото со своей музыкальной "возлюбленной" - тоже лишь фрагментарное: на нем можно рассмотреть, что прекрасная незнакомка одета в черный корсет и джинсы.

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"Пришло время раскрыть карты, мои Шерлоки. Очень много разговоров и еще больше теорий о крайнем посте. Я радуюсь, что люди подходят к этому со здоровым любопытством. И да, многие угадали - она сказала "Да" дуэту. Но для меня это больше, чем песня! Это воплощение детской мечты! Она - девушка, в которую я был влюблен длительное время в детстве. И я действительно счастлив!" - написал Меловин в своем блоге в Instagram.

В комментариях под этим постом поклонники певца провели настоящее расследование, чтобы выяснить, кто из украинских артисток носит такие аксессуары, маникюр, имеет такую же родинку на руке, и пр. Среди возможных кандидаток называли и Тину Кароль, и Юлию Санину, и Настю Каменских, и даже Леди Гагу, которую, как известно, Melovin просто обожает.

В кого Melovin был влюблен в школьные годы - фанаты раскрыли певицу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Правда раскрылась, когда кто-то из фанатов зашел на страницу певицы Swoiia (ранее - Ассоль; настоящее имя Екатерина Тараненко, в девичестве Гуменюк - прим. редактора). В недавнем посте, который опубликовала знаменитость, она танцует именно в том образе, в каком Меловин показывал свою тайную партнершу у себя в блоге - со светлым маникюром, массивным кольцом и браслетом, в корсете и джинсах.

Swoiia, к слову, замужем - в 2019 году она вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко.

Swoiia - певица, с которой Меловин анонсировал дуэт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/swoiia

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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