"Она сказала "Да": Melovin неожиданно намекнул на помолвку

Меловин "засветил" даму с необычным кольцом.

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Melovin новости - Меловин спровоцировал слухи о помолвке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Неделю назад украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) еще рассказывал в прессе, что он одинок и болезненно переживает измену предыдущего партнера. Сегодня артист шокирует поклонников предполагаемым обручением.

В блоге звезды в Instagram появился снимок: его рука в черном костюме и белой рубашке держит изящную женскую ручку, украшенную браслетом. На пальце со светлым маникюром виднеется крупное кольцо необычной формы.

"Она сказала "Да", - подписал снимок Меловин. Комментарии к посту он закрыл.

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Украинский блогер-сплетник Беспалов предположил, что помолвкой Бочарова в данном случае и не пахнет, и назвал фото "еще одним пиар-кейсом". Впрочем, это не мешает поклонникам певца уже гадать о том, кто же эта счастливица на фото.

В конечном итоге, помолвка также может оказаться и настоящей: Melovin - поклонник нестандартных решений, а его личная жизнь так и остается загадкой вопреки тому, что в прессе он рассказывает о ней достаточно часто.

Melovin новости - Меловин спровоцировал слухи о помолвке / instagram.com/melovin_official

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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