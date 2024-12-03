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Так, как хочет Путин, не будет: Кремль уже получил четкий месседж от Трампа - Клочок

Анна Ярославская
3 декабря 2024, 12:52
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Российский диктатор все прекрасно осознает, поэтому его армия пытается захватить как можно больше территорий, чтобы получить аргумент на переговорах.
Дональд Трамп, Владимир Путин
Дональд Трамп, вероятно, будет действовать при помощи силы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Почему Келлог и Уолтц попортят нервы Путину
  • Какой план завершения войны в Украине станет базовым

Назначения избранного президента США Дональда Трампа демонстрируют, что у команды 47-го главы Белого дома есть консолидированная позиция по установлению мира путем силы. При этом российскому диктатору Путину уже дали понять, что так, как он хочет, не будет. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, Трамп подбирает в свою команду военных, которые будут готовы четко и без обсуждений выполнять его приказы. В частности, Кит Келлог и Майкл Уолтц, назначенный Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности - это два кадровых военных, которые построили успешную карьеру в американской армии.

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"Уолтц и Келлог в администрации Трампа - холодный душ для Кремля. И во время разговора Трампа с Путиным, который, по моему мнению, все-таки состоялся, Путин получил четкий месседж о том, что так, как он хочет, не будет", - считает Клочок.

По мнению аналитика, Путин все прекрасно осознает, поэтому его армия пытается захватить как можно больше территорий для того, чтобы получить аргумент на переговорах с Трампом.

"Россия формирует свою переговорную позицию на восточном фронте, а Украина - в Курской области", - добавил он.

Клочок считает, что базовым механизмом администрации Трампа для завершения войны в Украине станет именно план Келлога, который он еще в апреле этого года предложил в своей статье для института America First.

"Трамп эту позицию определенным образом учел. План предусматривает заморозку войны, но не отказ Украины от территорий: там четко сформулировано, что никаких территориальных уступок не требуется", - объяснил аналитик.

Мир при помощи силы

Клочок считает, что уже сейчас уже есть четкое понимание того, как будет действовать команда Трампа, в составе которой будут Келлог, Уолтц и сам американский президент.

"Все трое будут заниматься вопросами безопасности в рамках концепции "мир при помощи силы". Этот принцип, заложенный Трампом, уже активно используют в своих сообщениях его соратники. Концепция "мир через силу" будет применяться командой Трампа не только в разговорах с Путиным, но и с другими лидерами стран, в том числе, с лидером КНДР Ким Чен Ыном и главой Китая Си Цзиньпином", - считает он.

По мнению аналитика, пока что сложно сказать, как будет выглядеть курс Трампа, но, очевидно, он настроен использовать военный потенциал для достижения своих целей.

"Трамп - решительный человек и в этом его преимущество. Но также он очень любит и лесть - хочет, чтобы его хвалили. Ему нравятся заслуги, победы и демонстрация превосходства над другими. В геополитике Трамп стремится показать себя миротворцем, поэтому вряд ли внешняя политика будет для него на втором месте", - предположил Клочок.

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщала, что Трамп готовит "мирный план" для Украины. Как исходит из плана, Украина отказывается от планов вступить в НАТО еще как минимум на 20 лет.

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в последние дни рассматривает несколько предложений относительно прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает заморозку конфликта и переговоры, второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории. Об этом писало CNN со ссылкой на два источника.

Также СМИ писали о том, как может выглядеть завершение войны России и Украины. Если говорить коротко, то прекращение огня заморозит линию фронта — и обе стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров. Причем "план Келлога" может очень понравиться Путину.

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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