Как убрать сажу со стекла дровяной печи менее чем за 5 минут

Мутное стекло не только препятствует обзору, но и снижает эффективность печи.

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Как убрать сажу со стекла дровяной печи / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему важно чистить стекло печи

Как это сделать быстро и качественно

Дровяные печи и котлы становятся популярным выбором для обогрева домов благодаря их экономичности и способности создавать уют. Однако владельцы таких печей часто сталкиваются с проблемой загрязнения стекла.

Главред собрал лучшие рекомендации, которые помогут вам очистить стекло дровяной печи от сажи.

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Почему важно чистить стекло печи

Мутное стекло препятствует обзору огня и снижает эффективность печи. Регулярная очистка помогает избежать накопления сажи и сохраняет внешний вид устройства. Эксперты рекомендуют очищать стекло хотя бы раз в месяц, а при интенсивном использовании — каждые две недели.

Чем отмыть сажу с печки?

На популярной странице в Facebook Mrs Hinch Online Cleaning Tips одна из участниц рассказала о своей проблеме, пишет express.co:

"Мы переехали в дом с дровяной печью, которую не чистили более 20 лет. Стекло стало настолько мутным, что я думала заменить его, но решила спросить совета".

Другие пользователи Сети предложили множество решений, включая использование простого и доступного средства — уксуса.

Как удалить сажу со стекла?

Вот пошаговая инструкция:

Приготовьте раствор: смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:1. Нанесите на стекло: используйте мягкую губку или ткань. Оставьте на 2–3 минуты: это поможет уксусу растворить слой сажи. Протрите стекло: аккуратными круговыми движениями удалите загрязнения. Протрите насухо: завершите процесс сухой тканью, чтобы избежать разводов.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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