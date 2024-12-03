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Могут говорить о серьезной поломке: звуки в котле, которые не стоит игнорировать

Мария Николишин
3 декабря 2024, 20:40
140
На какие звуки котла нужно обращать внимание.
Могут говорить о серьезной поломке: звуки в котле, которые не стоит игнорировать
Почему котел булькает / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему котел издает странные звуки
  • О чем они могут говорить

В Украине наступила холодная пора, а это значит, что многие отопительные системы снова работают на полную мощность. Однако, иногда, котел может издавать звуки, которые могут указывать на серьезную проблему.

Главред решил разобраться, на какие звуки котла нужно обращать внимание.

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Что делать, когда котел шумит

Как пишет express.co.uk, если вы слышите специфический звук - стук, вибрацию, свист или любой другой шум - это может быть подсказкой того, что происходит внутри вашего котла.

6 звуков, на которые стоит обратить внимание:

  • Вибрационные звуки. Возможно, ослабли кронштейны, которые удерживают котел на месте, и если их затянуть, звук может прекратиться.
  • Бульканье. Иногда котел может издавать подобные звуки. Но когда бульканье становится громче, это может означать, что в системе застряло больше воздуха. Если это так, то пришло время проверить радиаторы.
  • Звуки воды и жидкости. Поскольку котел прокачивает много воды по трубам в доме, звуки воды и жидкости, доносящиеся из устройства, могут быть нормальным явлением.
  • Стук. Это может быть проблема с теплообменником, осадок внутри котла или, возможно, термостат не работает должным образом. Также причиной может быть перегрев, из-за которого трубы издают звук, когда вы включаете горячую воду.
  • Звуки самолета. Если вы заметили, что ваш котел издает звук, похожий на звук взлетающего самолета, есть несколько причин, которые могут его вызвать. Но самой распространенной причиной является неисправность насоса.
  • Громкие звуки. Если вы слышите что-то неожиданное или очень громкое, возможно, пришло время проверить, все ли работает должным образом.

Важно помнить, что котлы имеют автоматические выключатели и механизмы безопасности, которые выключают котел до того, как это станет опасным. Если это произошло, вызовите профессионального инженера, чтобы безопасно восстановить работу котла.

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