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Как избежать поломок бойлера: 8 советов, которые каждый должен знать

Руслана Заклинская
29 ноября 2023, 23:19
Иногда с бойлерами возникают определенные проблемы, требующие внимания и понимания. Главред узнал как правильно за ухаживать за бойлером, чтобы он прослужил долго.
Как избежать поломок бойлера: 8 советов, которые каждый должен знать
Как спустить воздух из бойлера / Коллаж: Главред, фото: atlantic-market.com.ua,

Бойлер - это незаменимое устройство в современном доме. Он позволяет иметь горячую воду в любое время суток, даже если нет централизованного горячего водоснабжения. Однако, чтобы бойлер прослужил долго и без проблем, необходимо правильно его использовать и ухаживать.

Как спустить воздух из бойлера

В процессе эксплуатации бойлера в нем может образовываться воздух. Это происходит из-за того, что холодная вода, поступающая в бойлер, содержит в себе растворенный кислород. При нагревании воды кислород выделяется и образует пузырьки. Эти пузырьки могут препятствовать нормальному нагреву воды и ухудшать работу бойлера.

Воздух в бойлере может возникнуть по разным причинам, например, при первом запуске, после замены анода или при ремонте. Воздух в бойлере может привести к таким проблемам, как шум при включении горячей воды, некачественный нагрев воды или даже поломка бойлера.

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Нужно ли спускать воздух с бойлера

Спуск воздуха из бойлера может быть необходим для удаления скопившегося в нем воздуха, что может повлиять на эффективность его работы.

Чтобы спустить воздух из бойлера, нужно открыть кран для горячей воды. Пока из крана не потечет вода, без пузырьков воздуха, кран можно закрывать.

Спускать воздух из бойлера нужно в следующих случаях:

  • После первого включения бойлера
  • После слива воды из бойлера
  • Если бойлер не греет воду
  • Если бойлер шумит при включении горячей воды

Как прогнать воду в бойлере

После того, как вы спустили воздух из бойлера, необходимо прогнать воду в нем. Это нужно для того, чтобы удалить из бойлера остатки воздуха.

Чтобы прогнать воду в бойлере, необходимо открыть кран горячей воды на максимальную мощность. Вода должна течь непрерывно в течение нескольких минут. Ждать надо пока из него потечет вода без пузырьков.

Почему шумит бойлер при включении горячей воды

При включении горячей воды бойлер может шуметь. Это связано с тем, что вода в бойлере нагревается и расширяется. В результате возникает давление, вызывающее шум. Также шум при включении горячей воды может быть вследствие накопления воздуха в бойлере.

Если шум от бойлера является чрезмерным, это может быть признаком поломки. В этом случае необходимо обратиться к специалисту.

Как запустить бойлер после слива воды

Для возвращения бойлера к работе после слива воды, важно проверить наличие воды и попытаться запустить систему снова в соответствии с инструкциями производителя.

Поэтапная инструкция запуска:

  1. Запустить кран подачи холодной воды на бойлере (он обычно с синим кружочком);
  2. Наполнить резервуар нагревателя холодной водой;
  3. Открыть кран на бойлере, из которого выходит нагретая вода;
  4. Дождаться равномерной струи, указывающей на то, что воздух из бойлера полностью вышел;
  5. Подключить оборудование к электросети.

Какой кран следует закрывать на бойлере

На бойлере есть два крана: кран подачи холодной воды и кран горячей воды. Кран подачи холодной воды должен быть открыт всегда, когда бойлер работает. Кран горячей воды должен быть закрыт, когда вы не пользуетесь бойлером.

Почему бойлер не до конца нагревает воду

Бойлер может не до конца нагревать воду по нескольким причинам. Одной из причин может быть неисправный термостат. Если термостат неисправен, он не будет включать нагревательный элемент, когда температура воды достигнет заданного уровня.

Другой причиной может быть неисправный магнитный клапан. Если магнитный клапан неисправен, он не будет пропускать воду в нагревательный элемент. Если бойлер не до конца нагревает воду, необходимо вызвать мастера.

Почему выключается бойлер

Бойлер может выключаться по разным причинам, и понимание этих причин может помочь в решении проблемы. Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым бойлер может автоматически выключаться:

  • Перегрев: Бойлер имеет встроенную систему безопасности, которая может выключать устройство в случае превышения температуры. Это может произойти из-за неисправности термостата или датчика перегрева.
  • Низкое давление воды: Бойлер может выключаться, если давление воды в системе слишком низкое. Это может произойти из-за утечки, воздуха в системе или неисправности водяного насоса.
  • Нестабильное питание: Неустойчивое или низкое питание электричеством может привести к выключению бойлера.
  • Неисправность электрических компонентов: Проблемы с электрическими частями, такими как перегоревшее предохранительное устройство, провода или реле, могут привести к выключению бойлера.
  • Запорная или безопасностная система: Бойлер может выключаться из-за активации системы безопасности, которая реагирует на утечки, перегрев или другие потенциально опасные условия.

В случае, если бойлер постоянно выключается или не работает должным образом, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта системы.

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