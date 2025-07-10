Можно ли собакам смотреть в глаза: кинолог раскрыл неожиданную правду

Дрессировщик собак рассказал, что чувствует животное, когда ему смотрят в глаза.

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Почему некоторым собакам не стоит смотреть в глаза / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Можно ли смотреть собакам в глаза

Какие животные не могут терпеть зрительного контакта с человеком

Люди довольно часто используют взгляд, чтобы передать свои эмоции или чувства. Для собак зрительный контакт - это один из способов общения. Главред выяснял, можно ли человеку смотреть в глаза собакам.

Профессиональный кинолог Андрей Долженко на YouTube-канале Konura рассказал, что зрительный контакт человека несет для собак определенную информацию. Однако в некоторых случаях прямой взгляд человека в глаза животному может быть крайне опасным и спровоцировать агрессию у собаки.

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Кинолог приводит примеры из жизни человека.

"Все так же как и в человеческом обществе, если вы будете смотреть в глаза каждому встречному, вы можете спровоцировать кого-то на агрессию или расстроить", - уверяет Долженко.

При этом он добавляет, если взгляды пересекаются с близкими вам людьми, никакого недоразумения не возникнет. Аналогично и зрительный контакт между собакой и человеком не вызывает проблем, если между ними установлена эмоциональная связь.

"Если это ваша собака, то смотреть в глаза нормально... Таким образом вы можете информировать друг друга об определенных намерениях", - заверил кинолог.

К тому же, если собака хорошо знает хозяина, то животное может самостоятельно подойти и смотреть в глаза, чтобы показать свое уважение и расположение. Это знак того, что хозяин для собаки авторитет и лидер.

Иногда пристальный взгляд собаки можно воспринимать как обращение или просьбу к хозяину. Устанавливая зрительный контакт, животное пытается привлечь внимание и выразить свое желание. Это знак, что вы для него друг и хозяин.

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О YouTube-канале: Konura Konura - YouTube-канал, который ведет профессиональный кинолог Андрей Долженко. Автор канала рассказывает о разумном и гуманном обучении, новейших техниках и приемах в дрессировке. Также Долженко делится информацией, как правильно ухаживать за питомцами.

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