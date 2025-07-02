Всегда позволять собакам сидеть на диване нельзя: кинолог предупредил хозяев

Вы узнаете:
- Каким правилам нужно научить собаку
- Что думает кинолог о пребывании собак на диване
Некоторые люди позволяют своим собакам свободно передвигаться по квартире и, например, лежать на диване, но другие предпочитают, чтобы животные отдыхали в собственных кроватях.
Главред решил разобраться, стоит ли позволять собакам сидеть на диване и кровати.
Стоит ли ограничивать передвижение собак по квартире
Кинолог Уилл Атертон, известный в социальных сетях как @iamwillatherton сказал, что это личное решение, позволять ли собакам садиться на диваны, пишет express.co.uk.
Однако, по его словам, кто это делает, должны убедиться, что у них есть определенные правила.
"Что касается меня, это полностью зависит от вас. У меня есть несколько небольших правил на этот счет. Если у вас нет серьезных проблем с поведением вашей собаки, то я думаю, что вы можете позволить им садиться на мебель, если хотите. Если вы не хотите, чтобы они сидели на мебели, это абсолютно нормально. Но если они собираются лазить по мебели, я считаю, что им не следует позволять свободно прыгать вверх и вниз, когда они захотят", - отметил кинолог.
Он добавил, что ваш любимец должен с хорошими манерами ждать, пока вы пригласите его на диван, и вы должны иметь возможность сказать ему "отцепиться" и заставить его сразу спрыгнуть.
"Если вы можете это сделать, и у вас нет никаких проблем со своей собакой в другом месте, и вы хотите, чтобы она пришла и обнялась на диване, то сделайте это", - подчеркнул Уилл Атертон.
Можно ли собакам сидеть на диване - видео:
@iamwillatherton Should you allow your dogs on the furniture! #dogtraining#dogtrainer#dogtrainingtips#dogtrainingadvice#dogs#leadershipislove#puppytraining♬ original sound - Will Atherton (MSc)
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Об источнике: Express.co.uk
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