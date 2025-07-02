Всегда позволять собакам сидеть на диване нельзя: кинолог предупредил хозяев

Кинолог дал важный совет владельцам домашних животных.

https://glavred.info/life/vsegda-pozvolyat-sobakam-sidet-na-divane-nelzya-kinolog-predupredil-hozyaev-10678055.html Ссылка скопирована

Можно ли собакам сидеть на диване / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким правилам нужно научить собаку

Что думает кинолог о пребывании собак на диване

Некоторые люди позволяют своим собакам свободно передвигаться по квартире и, например, лежать на диване, но другие предпочитают, чтобы животные отдыхали в собственных кроватях.

Главред решил разобраться, стоит ли позволять собакам сидеть на диване и кровати.

видео дня

Стоит ли ограничивать передвижение собак по квартире

Кинолог Уилл Атертон, известный в социальных сетях как @iamwillatherton сказал, что это личное решение, позволять ли собакам садиться на диваны, пишет express.co.uk.

Однако, по его словам, кто это делает, должны убедиться, что у них есть определенные правила.

"Что касается меня, это полностью зависит от вас. У меня есть несколько небольших правил на этот счет. Если у вас нет серьезных проблем с поведением вашей собаки, то я думаю, что вы можете позволить им садиться на мебель, если хотите. Если вы не хотите, чтобы они сидели на мебели, это абсолютно нормально. Но если они собираются лазить по мебели, я считаю, что им не следует позволять свободно прыгать вверх и вниз, когда они захотят", - отметил кинолог.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Он добавил, что ваш любимец должен с хорошими манерами ждать, пока вы пригласите его на диван, и вы должны иметь возможность сказать ему "отцепиться" и заставить его сразу спрыгнуть.

"Если вы можете это сделать, и у вас нет никаких проблем со своей собакой в другом месте, и вы хотите, чтобы она пришла и обнялась на диване, то сделайте это", - подчеркнул Уилл Атертон.

Можно ли собакам сидеть на диване - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред