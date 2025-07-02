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Почему маленькие собаки ведут себя агрессивно: кинолог раскрыл секрет

Марина Фурман
2 июля 2025, 03:55
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Агрессия у маленьких собак может быть результатом поведения их владельцев.
собака
Почему маленькие собаки бросаются на больших / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему маленькие собаки злые
  • Можно ли избавиться от агрессии у собаки

Наверняка многие обращали внимание на то, что маленькие собаки чаще ведут себя агрессивнее, чем большие. Иногда даже представители маленьких пород пытаются напасть на ту же овчарку или других крупных собак. Как выяснил Главред, причина такого поведения заключается не в размерах животного, а в отношении человека.

Профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина рассказал, что когда люди берут маленьких собак, они несерьезно к ним относятся, не воспитывают или начинают дрессировать, когда они уже взрослые.

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Кинолог поделился, что сам имеет три маленьких собаки. Кроме того, он заверил, что собак мелких пород воспитывать надо не меньше, а даже больше, чем больших.

"Чем меньше собака, тем она быстрее формируется. Поэтому с ней надо наоборот раньше и серьезнее заниматься в раннем возрасте, а не ждать, когда она вырастет. Реально в девять месяцев привычки уже взрослой собаки", - объяснил Локтионов.

Как объяснил эксперт, собаки мелких пород генетически более крикливы, чем крупные. Из-за этого они могут выглядеть более агрессивными, но с таким поведением вполне возможно работать.

"Если собака не реализована, она найдет выход своим инстинктам там, где не нужно. В деструктивном поведении. Если мы собаку научили взаимодействовать, играть, она знает трюковую дрессировку и правильно социализирована, такого поведения не будет", - добавил кинолог.

Локтионов отметил, что маленькие собаки не понимают своего размера, поэтому они могут лаять и бросаться на более крупных собак. Но такое поведение появляется из-за неправильного воспитания животного.

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Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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