Когда начинать дрессировку собаки: кинолог назвал точный возраст и время

Главное:
- Почему с воспитанием собаки не стоит медлить
- С чего начать уже в 2 месяца собачки
Оптимальный момент для начала обучения собаки - не тогда, как многие думают, когда она уже подросла, а еще в раннем возрасте. Эксперты рекомендуют начинать процесс воспитания примерно с 8-10 недель жизни. В этот период щенок активно изучает окружающий мир, лучше усваивает новое через игру и быстро социализируется. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал профессиональный кинолог Сергей Кузякин, пишет Главред.
Почему важно начинать воспитание собачки с детства?
Самый важный период для развития социальных навыков у собаки - это возраст от 3 до 16 недель. Именно тогда формируются базовые черты характера и реакции на окружение. Все, с чем щенок сталкивается в это время - люди, новые звуки, другие животные, незнакомые предметы - влияет на его дальнейшее поведение.
Как отмечает кинолог, если этот период будет упущен, у собаки в будущем могут появиться страхи, тревожность или нежелательное поведение.
К четырем-пяти месяцам жизни у щенка закрепляются ключевые шаблоны поведения: как следует реагировать на новые ситуации, что разрешено, как правильно взаимодействовать с людьми. Именно в этом возрасте наиболее эффективно формировать здоровое поведение.
К тому же у маленьких собак еще нет устойчивых вредных привычек: они еще не привыкли дергать поводок, громко лаять или хватать все подряд. И гораздо проще предотвратить такие модели, чем исправлять их позже.
Как использовать первые месяцы жизни собаки с пользой?
Также в раннем возрасте лучше всего работает обучение в виде коротких веселых занятий продолжительностью 2-5 минут. Такой формат не только эффективен, но и создает приятные ассоциации с процессом обучения.
Чему можно научить щенка уже в 2-3 месяца:
- Откликаться на имя, устанавливать контакт с владельцем
- Контролировать себя: не прыгать, не хватать, ждать команды
- Соблюдать гигиену, спокойно ходить на поводке
- Соответственно реагировать на людей, других животных и новые объекты
- Выполнять простые команды: "сидеть", "лежать", "нельзя"
- Не бояться ухода: обработки, намордника, ветеринарных процедур
Как заключает Сергей Кузякин, начинать нужно как можно раньше - не со строгой дрессуры, а с мягкого и позитивного обучения, формирующего доверие и полезные привычки с первых дней.
Также объяснялось, почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают.
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Кто такой Сергей Кузякин?
Сергей Кузякин - это специалист по воспитанию и дрессировке собак. Он часто выступает как эксперт в СМИ, предоставляя советы по поведению собак, коммуникации между животным и человеком, а также оптимального возраста для начала дрессировки.
Он подчеркивает важность мягкого, позитивного воспитания для формирования правильных привычек у собак с первого дня. Он учит, что проблемы в поведении собаки часто кроются в коммуникации между хозяином и животным, а также могут быть связаны со стрессом или непоследовательным поведением владельца.
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