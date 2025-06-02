Когда начинать дрессировку собаки: кинолог назвал точный возраст и время

Легче предотвратить плохие привычки у щенка, чем потом их исправлять.

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Какие первые шаги в воспитании щенка / Коллаж: Главред, фото: pixabay/ZigmarsBerzins, pixabay/photos

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Почему с воспитанием собаки не стоит медлить

С чего начать уже в 2 месяца собачки

Оптимальный момент для начала обучения собаки - не тогда, как многие думают, когда она уже подросла, а еще в раннем возрасте. Эксперты рекомендуют начинать процесс воспитания примерно с 8-10 недель жизни. В этот период щенок активно изучает окружающий мир, лучше усваивает новое через игру и быстро социализируется. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал профессиональный кинолог Сергей Кузякин, пишет Главред.

Почему важно начинать воспитание собачки с детства?

Самый важный период для развития социальных навыков у собаки - это возраст от 3 до 16 недель. Именно тогда формируются базовые черты характера и реакции на окружение. Все, с чем щенок сталкивается в это время - люди, новые звуки, другие животные, незнакомые предметы - влияет на его дальнейшее поведение.

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Как отмечает кинолог, если этот период будет упущен, у собаки в будущем могут появиться страхи, тревожность или нежелательное поведение.

К четырем-пяти месяцам жизни у щенка закрепляются ключевые шаблоны поведения: как следует реагировать на новые ситуации, что разрешено, как правильно взаимодействовать с людьми. Именно в этом возрасте наиболее эффективно формировать здоровое поведение.

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К тому же у маленьких собак еще нет устойчивых вредных привычек: они еще не привыкли дергать поводок, громко лаять или хватать все подряд. И гораздо проще предотвратить такие модели, чем исправлять их позже.

Как использовать первые месяцы жизни собаки с пользой?

Также в раннем возрасте лучше всего работает обучение в виде коротких веселых занятий продолжительностью 2-5 минут. Такой формат не только эффективен, но и создает приятные ассоциации с процессом обучения.

Чему можно научить щенка уже в 2-3 месяца:

Откликаться на имя, устанавливать контакт с владельцем

Контролировать себя: не прыгать, не хватать, ждать команды

Соблюдать гигиену, спокойно ходить на поводке

Соответственно реагировать на людей, других животных и новые объекты

Выполнять простые команды: "сидеть", "лежать", "нельзя"

Не бояться ухода: обработки, намордника, ветеринарных процедур

Как заключает Сергей Кузякин, начинать нужно как можно раньше - не со строгой дрессуры, а с мягкого и позитивного обучения, формирующего доверие и полезные привычки с первых дней.

Также объяснялось, почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают.

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Кто такой Сергей Кузякин? Сергей Кузякин - это специалист по воспитанию и дрессировке собак. Он часто выступает как эксперт в СМИ, предоставляя советы по поведению собак, коммуникации между животным и человеком, а также оптимального возраста для начала дрессировки. Он подчеркивает важность мягкого, позитивного воспитания для формирования правильных привычек у собак с первого дня. Он учит, что проблемы в поведении собаки часто кроются в коммуникации между хозяином и животным, а также могут быть связаны со стрессом или непоследовательным поведением владельца.

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