Сколько воды потребляет стиральная машина: цифра шокирует многих

Вы узнаете:
- Сколько воды использует стиральная машина за один цикл
- Какие режимы стирки являются экономными
В 21 веке трудно представить свою жизнь без стиральной машины. Девайс экономит время и значительно облегчает жизнь. Однако большинство из нас даже не догадываются сколько же воды тратит их стиральная машинка. Главред решил выяснить, сколько литров воды потребляет машинка за один цикл стирки.
В зависимости от размера барабана и класса, потребление воды стиральной машиной может очень существенно отличаться. Кроме того, на показатель влияет и программа стирки, которую вы выбираете.
В среднем, чтобы постирать 5 кг сухого белья, нужно 45 л - 60 л воды, передает портал Радио Трек. Стоит отметить, что эта цифра включает в себя как воду для стирки, так и для полоскания.
Как сэкономить на стирке
Для того, чтобы сэкономить немного денег на коммунальных услугах, можно отказаться от дополнительного полоскания.
Кроме того, существуют экономные режимы стирки, а именно:
- без подогрева воды;
- эко;
- быстрая стирка;
- стандартная стирка;
- половина загрузки.
Читайте также:
- Что делать, если в барабане стиральной машины образовалось много пены - лайфхак
- Секрет раскрыт: зачем нужны 3 отсека в стиральной машине и куда сыпать порошок
- Как почистить стиральную машину в домашних условиях: очень легкий способ
Что такое стиральная машина?
Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред