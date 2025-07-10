Сколько воды потребляет стиральная машина: цифра шокирует многих

Существует немало режимов стирки, с помощью которых можно сэкономить на коммунальных услугах.

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Сколько воды использует стиральная машина / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

Сколько воды использует стиральная машина за один цикл

Какие режимы стирки являются экономными

В 21 веке трудно представить свою жизнь без стиральной машины. Девайс экономит время и значительно облегчает жизнь. Однако большинство из нас даже не догадываются сколько же воды тратит их стиральная машинка. Главред решил выяснить, сколько литров воды потребляет машинка за один цикл стирки.

В зависимости от размера барабана и класса, потребление воды стиральной машиной может очень существенно отличаться. Кроме того, на показатель влияет и программа стирки, которую вы выбираете.

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В среднем, чтобы постирать 5 кг сухого белья, нужно 45 л - 60 л воды, передает портал Радио Трек. Стоит отметить, что эта цифра включает в себя как воду для стирки, так и для полоскания.

Как сэкономить на стирке

Для того, чтобы сэкономить немного денег на коммунальных услугах, можно отказаться от дополнительного полоскания.

Кроме того, существуют экономные режимы стирки, а именно:

без подогрева воды;

эко;

быстрая стирка;

стандартная стирка;

половина загрузки.

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Что такое стиральная машина? Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

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