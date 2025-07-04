Как почистить стиральную машину в домашних условиях: очень легкий способ

Если вы не знаете, чем почистить барабан стиральной машины от грязи и от налета, и как правильно все сделать, можете применить на практике интересный совет.

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Чем можно отмыть стиральную машинку внутри при помощи лимонной кислоты / Скриншот YouTube

Что интересного:

Стиралку помыть проще, чем кажется

Понадобятся сода и лимонная кислота

Нужно помнить о профилактике после стирки

Для многих секрет, что стиральную машину нужно регулярно чистить. Порой это непростая задача, поскольку не всегда понятно, как это делать. Но когда портится запах вещей, а машинка начинает работать не совсем так, как нужно, возникает вопрос, как правильно почистить стиральную машину. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Интернета.

Автор YouTube-канала 25 часов в сутках показала на собственном примере, как чистить стиральную машинку, подготовив видеоинструкцию.

видео дня

Как правильно почистить стиральную машину в домашних условиях

Что понадобится

Нужно заранее подготовить лимонную кислоту, соду, поролоновую губку, тряпку для чистки, старую зубную щетку, большую и плоскую емкость (поднос), старое полотенце, а также два ведра разных размеров.

Начнем с чистки фильтра сливного насоса

Там могут собираться грязь и мусор от отработанной во время стирки воды. Если фильтр засоряется, машинка не может полноценно сливать воду, а ее дверка не открывается.

У автора фильтр расположен в правой нижней части корпуса. Нужно открыть панель, подставить поддон с полотенцем, и слить воду из дренажного шланга. Далее достать фильтр, слить с него воду, и промыть под напором воды.

Из отверстия, откуда достали фильтр, также достаем мусор и чистим там тряпкой. После этого нужно протереть фильтр сухой тряпкой и отправить его на место.

Чистим лоток для порошка

В лотке для порошка часто собирается грязь и известковый налет. Аккуратно вытаскиваем лоток (делаем это так, как указано в инструкции), и промываем его под проточной водой.

Наливаем горячую воду в ведро и добавляем туда 3 ложки лимонной кислоты на 1 литр воды. Помещаем лоток полностью в воду на 30-60 минут, чтобы он отмокал.

Отсек, откуда достали лоток, моем тряпкой с лимонной кислотой, а труднодоступные места трем зубной щеткой.

Сам лоток, когда достали из воды, тоже моем губкой и зубной щеткой.

Чистим уплотнитель манжеты

В складках уплотнителя манжеты может забиваться грязь, в результате чего появляется неприятный запах одежды после стирки.

Чистим мокрой тряпкой с лимонной кислотой, вычищая грязь, и насухо протираем в складках.

Чистим барабан

В лоток, куда насыпаем порошок, нужно засыпать 50 г соды. Далее запустить машину вхолостую на программе 60 градусов.

Что делать после каждой стирки

После каждой стирки нужно подержать открытой крышку барабана, а также лоток для порошка. Это нужно для того, чтобы машина смогла просушиться, и не появились плесень с грибком.

Смотрите видео, как дома легко и просто почистить стиральную машинку:

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Об источнике: 25 часов в сутки 25 часов в сутки – канал на YouTube, который посвящен полезным советам и идеям, как с пользой можно потратить время. У канала более 80,5 млн просмотров, говорится в описании.

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