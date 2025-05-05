Почему стиральная машина стирает дольше, чем показывает дисплей: эксперт раскрыл причины

Мастер разъяснил, как неисправности в водоснабжении заставляют стиральную машину стирать дольше.

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Стиральная машина часто стирает дольше, чем показывает программа / Колаж: Главред, фото: Instagram volodymyr_khatuntsev

Вы узнаете:

Почему машина показывает "15 минут", а стирает еще полчаса

Что делает техника, когда не может слить воду

Как узнать, что стирка затянулась из-за поломки

Случалось ли вам замечать, что стиральная машина стирает дольше, чем указано на дисплее? Вместо обещанных 15 минут - проходит полчаса, а стирка все еще не завершена. Главред решил узнать, почему это происходит, и обратился к профессионалу.

Мастер по ремонту стиральных машин Владимир Хатунцев объяснил, что реальное время стирки может меняться, даже если программа показывает четкую продолжительность. Все из-за того, что стирка разделена на несколько этапов: основная стирка, полоскание и отжим. Например, основной цикл длится 30 минут, полоскание - еще 30, а отжим - около 10.

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Но если на каком-то из этапов возникает проблема - например, медленно набирается вода из-за слабого напора или забился сливной фильтр - стиральная машина не может перейти к следующему шагу.

Чаще всего такие задержки случаются именно на этапе отжима. Например, вы видите на дисплее "осталось 15 минут", но через четверть часа видите 13 минут.

Это означает, что машине не удалось качественно слить воду, поэтому она автоматически продолжает цикл, чтобы достичь желаемого результата - более сухого белья. Ведь техника не выдаст вам вещи в ненадлежащем состоянии, даже если придется продолжить отжим.

Поэтому если стиральная машина "зависает" на последних минутах - возможно, пора проверить фильтры или состояние водоснабжения.

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Кто такой Владимир Хатунцев? Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике. Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook

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