Такое средство есть дома у каждого из нас. Однако мало кто догадывается, что его можно также использовать для того, чтобы отмыть жир на кухне.

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Жир на кухне мигом растворится с помощью одного простого средства/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, reddit

Вы узнаете:

Что лучше всего растворяет жир

Чем отмыть жир на кухне

Чистка кухонных шкафчиков может быть сложной задачей, особенно если на них скопился жир от приготовления пищи. Но одно недорогое средство может сделать их безупречно чистыми.

Хозяйкам часто приходится задаваться вопросом, чем отмыть застарелый жир на кухне, ведь избавиться от него бывает довольно непросто. Пользователи на платформе Reddit рассказали об идеально простом лайфхаке, как отмыть жир, используя для этого одно простое средство, которое есть на каждой кухне, пишет express.co.uk.

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Если вы хотите освежить кухонные шкафчики и избавиться от жира, который мог на них накопиться, то этот способ вам прекрасно подойдет. Поклонники уборки на Reddit нашли идеальное решение - и все, что вам нужно, это одно обычное чистящее средство, которое у вас уже скорее всего есть дома.

Когда одна женщина на Reddit спросила, как проще всего отмыть жир на кухонных шкафчиках. Сразу в комментариях многие люди начали предлагать свои варианты.

Одной из самых популярных рекомендаций было использование средства для мытья посуды и воды для избавления от жира. Это объясняется тем, что моющее средство, которое мы используем для мытья посуды, известно своей эффективностью в удалении жира с наших тарелок и сковородок, и оно может сделать то же самое с нашими шкафами.

"Я бы один раз обрабатывала их средством для мытья посуды. Возьмите ведро с очень теплой мыльной водой и неабразивную губку. Протрите тряпкой из микрофибры. Делайте все это по очереди. В конце концов, шкафчики должны быть безупречно чистыми", - отметил один из пользователей.

Многие другие комментаторы также чаще всего советовали именно этот способ.

"Мягкая щетка для чистки и немного средства для посуды в горячей воде. Или много мягких тряпок, что вам больше нравится", - отметил еще один пользователь.

Как почистить кухонные шкафы с помощью средства для мытья посуды

Смешать немного средства для мытья посуды в миске или ведре с теплой водой. Для удаления стойкого жира добавить немного белого уксуса. Для особо липких пятен сделать пасту из пищевой соды и воды. Окунуть ткань в моющий раствор и отжать ее, чтобы она не была слишком мокрой. Осторожно потереть внешнюю часть шкафа. Для стойких пятен, требующих пищевой соды, осторожно втирайте пасту в пятно круговыми движениями. Протрите шкафы тряпкой, смоченной в чистой воде, чтобы удалить остатки средства. Используйте сухую ткань для протирания поверхностей, чтобы предотвратить деформацию

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