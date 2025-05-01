Куда поставить холодильник в маленькой кухне – советы эксперта

Холодильники считаются одними из самых крупных бытовых приборов для кухни.

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Куда поставить холодильник в маленькой кухне / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Полезные заметки"

Вы узнаете:

Где можно расположить холодильник в маленькой кухне

Где не рекомендуется устанавливать холодильник

При выборе холодильника для маленькой кухни размер и габариты - ключевые факторы. Компактные модели разработаны специально для экономии пространства. К то му же работоспособность и уровень потребления электроэнергии во многом зависит от расположения холодильника. Главред расскажет, куда поставить холодильник в маленькой кухне.

Автор Youtube-канала "Полезные заметки" также рассказала, куда лучше всего поставить холодильник в маленькой кухне.

Расположение холодильника должно быть максимально практичным, чтобы можно было быстро и без особого труда достать из него продукты во время готовки. Неудобное расположение холодильника на кухне чревато тем, что полезное пространство на кухне может значительно сократиться.

Где можно расположить холодильник на кухне

Устанавливаем холодильник в углу – нередко наиболее комфортным местом установки холодильника становится угол, особенно удобно может быть размещение сразу у входа на кухню.

Установка холодильника в нишу – очень удобное размещение, при котором внимание на холодильнике не заостряется, его можно даже не замечать на кухне, пока не понадобится что-то достать из его камеры.

Встраиваем холодильник в мебель – для такого монтажа холодильника потребуется приобретать встраиваемый холодильник, который не обладает собственными декоративными панелями. Подобные холодильники более компактны, чем отдельностоящие, но они целиком интегрируются в мебель и не выделяются на фоне общего интерьера.

Размещаем холодильник в коридоре – порой ситуация складывается таким образом, что, разместив на кухне всю мебель и технику, места для того, чтобы расположить холодильник вовсе не остаётся. Особенно актуально это в том случае, если кухня очень маленькая, а разместить нужно холодильник большой или просто высокий.

Установка холодильника под столешницу – такой вариант размещения холодильника оказывается актуальным в том случае, если не требуются большие объёмы и агрегат высотой до 85 см вполне подходит. Так можно установить не только холодильник, но и отдельно морозильную камеру рядом с холодильником, создав, таким образом, своеобразный двухдверный side-by-side.

Где не рекомендуется устанавливать холодильник

Неправильная установка холодильника может не только привести к тому, что мы можем не ощущать достаточный комфорт при использовании бытового прибора, но также может произойти поломка устройства, без вмешательства мастера обойтись будет сложно. Следует определить для себя, где холодильник категорически нельзя устанавливать.

Холодильник нельзя ставить возле плиты или обогревательных приборов – тепло, которое излучается такой техникой, будет негативно воздействовать на работу устройства, может спровоцировать его поломку, помимо этого из-за воздействия избыточного тепла извне, корпус вполне может деформироваться.

Холодильник не может быть установлен на открытый балкон – даже если климатический класс холодильника указывает на то, что он может работать при низких или даже при отрицательных температурах, холодильник категорически нельзя устанавливать на открытом балконе. Агрессивное воздействие внешней среды в виде мусора, осадков, низкой температуры или, наоборот, слишком высокой, очень скоро приведут к поломке.

Не стоит устанавливать холодильник далеко от розеток – длина современных холодильников достаточно ограничена, а подключение прибора через удлинитель или сетевой фильтр не рекомендуется. Если подключить холодильник через сетевой фильтр, в самый неудобный момент сетевой фильтр может отключить устройство, ведь при запуске компрессора, напряжение повышается до пикового, оно может превысить допустимый предел сетевого фильтра и последний выключит устройство.

Нельзя устанавливать холодильник вплотную к стенкам или мебели – вокруг стенок холодильника должен постоянно циркулировать воздух, что благотворно сказывается на теплоотдаче компрессора и испарителя. В противном случае холодильник может перегреваться, температура внутри камер может повышаться.

Если не придерживаться технических требований к установке холодильника, основным последствием в таком случае становится поломка устройства или его неправильная работа, а результатом будет попадание в ремонт холодильников.

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