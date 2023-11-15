Как избавиться от пятен крови на одежде: два неожиданных метода, которые спасут ваши любимые вещи

Пятна от крови можно легко удалить двумя веществами, которые есть у каждого дома.

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Как удалить пятна от крови с одежды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, tabletki.ua

Пятна от крови очень трудно удалить, особенно если они уже высохли. К счастью, есть несколько способов удалить эти пятна, используя продукты, которые, вероятно, есть у вас дома.

Как избавиться от свежего пятна от крови

Если пятно от крови свежее, лучший способ удалить его - действовать быстро. Итак, первое, что вам нужно сделать, это удалить пятно холодной водой с мылом, чтобы оно не прилипало к волокнам ткани. Затем вы можете постирать одежду в стиральной машине с холодной водой.

Как удалить засохшее пятно крови

Если пятно уже высохло, необходимо принять более тщательные меры. Перекись водорода является эффективным отбеливающим средством и может помочь удалить старые пятна крови. Однако следует соблюдать осторожность, особенно если ваша одежда сделана из деликатных материалов.

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Поэтому перед использованием перекиси водорода, стоит попробовать его действие на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что он не повредит ткань. Если одежда сделана из деликатного материала, вы также можете разбавить перекись водорода холодной водой, а затем нанести на ткань.

После успешной проверки нанесите перекись водорода прямо на пятно на две минуты, чтобы смягчить его. Затем замочите одежду в миске с холодной водой примерно на 10 минут, но не трите пятно, чтобы оно не прилипло.

Чтобы полностью избавиться от пятна от крови, потрите ее мылом (можно использовать специальную щетку) и поместите одежду в стиральную машину на обычную программу стирки, но обязательно с холодной водой.

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