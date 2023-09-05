Женщина удалила накипь из чайника за 5 минут: как ей это удалось

В чайниках может образоваться известковый налет. Это означает, что прибор должен работать интенсивнее, чем обычно, чтобы вскипятить воду. Оказывается, агрессивные химикаты для удаления накипи с чайника можно заменить.
Использование лимонной кислоты удалит даже самый стойкую накипь в чайниках без необходимости какой-либо очистки, пишет express.
Накипь вызвана минералами кальция и магния в жесткой воде, которая образуется, когда дождевая вода фильтруется через камни, такие как известковый налет, и собирает твердые минералы на пути к крану.
"Я обычно очищаю чайник от накипи примерно один-два раза в месяц из-за того, что живу в районе с жесткой водой, и хотя белый уксус также можно использовать для удаления известкового налета, я слышала, что лимонная кислота немного более эффективна в борьбе с накоплением известкового налета", - поделилась Анджела Патрон.
Чтобы начать очищать чайник от накипи, она наполнила его половину водой и добавила две столовые ложки лимонной кислоты.
Далее - дело техники. После того, как чайник закипит, его нужно выключить. Эффект вы увидите сразу - куски накипи просто отпадут от стенок чайника.
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