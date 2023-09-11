Вот как быстро удалить неприятный запах в холодильнике: об этом знают не все

Следуя этим советам, вы сможете избавиться от неприятных запахов в холодильнике и морозильнике, а также поддерживать их свежесть в будущем.

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Что нужно положить в холодильник, чтобы исчез неприятный запах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Холодильник - это место, где мы храним свои продукты, и неприятный запах в нем может быть настоящей проблемой. Но не переживайте, существуют простые способы, которые помогут избавиться от неприятных запахов.

Как избавиться от запаха в холодильнике и морозилке?

Удалите источник запаха:

Первым шагом всегда должно быть удаление источника запаха. Проверьте продукты в холодильнике и морозильнике на наличие просроченных или испорченных продуктов. Выбросьте все, что испорчено или имеет неприятный запах.

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Очистка и санитарная обработка:

Выньте все оставшиеся продукты из холодильника и морозильника.

Протрите внутренние поверхности холодильника и морозильника водой с добавлением уксуса или соды. Это поможет удалить неприятные запахи и бактерии.

Тщательно вымойте полки, ящики и двери. Помните также протереть уплотнители дверей.

Используйте абсорбенты запахов:

Существуют специальные абсорбенты запахов, такие как активированный уголь или готовые запахопоглощающие средства, которые можно разместить в холодильнике и морозильнике. Они помогут устранить запахи.

Естественные ароматизаторы:

Положите в холодильник и морозильник натертую цедру цитрусовых (лимона, апельсина) или мятные листья. Они придают приятный аромат и могут маскировать неприятные запахи.

Кофе или сода:

Открытую упаковку молотого кофе или соды можно разместить в холодильнике. Они также могут поглощать запахи.

Регулярная вентиляция:

Проветривайте холодильник и морозильник, открывая двери периодически. Это поможет уменьшить скопление запахов.

Правильное хранение продуктов:

Оберегайте продукты от протечек и упаковывайте их в герметичные контейнеры или пленку, чтобы предотвратить распространение запахов.

Как избавиться от запаха в холодильнике с помощью лимона?

Подготовьте лимон: Возьмите свежий лимон и разрежьте его на половинки. Лимон обладает приятным ароматом и естественными антисептическими свойствами.

Возьмите свежий лимон и разрежьте его на половинки. Лимон обладает приятным ароматом и естественными антисептическими свойствами. Уложите лимон в холодильник: Разместите половинки лимона в разных частях холодильника, предпочтительно на полках. Вы также можете использовать лимонную цедру или нарезанные кольца лимона.

Разместите половинки лимона в разных частях холодильника, предпочтительно на полках. Вы также можете использовать лимонную цедру или нарезанные кольца лимона. Сменяйте лимон регулярно: Лимон будет не только устранять неприятные запахи, но и придавать приятный аромат вашим продуктам. Чтобы поддерживать его эффективность, меняйте лимон раз в неделю или при необходимости.

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