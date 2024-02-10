УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Эти звуки нельзя игнорировать: сантехник назвал признаки поломки унитаза

Юрий Берендий
10 февраля 2024, 04:03
В доме раздаются разные звуки, и хотя вы можете не знать, что они все означают, эксперт назвал звуки из вашего туалета, которые не стоит игнорировать.
Эти звуки нельзя игнорировать: сантехник назвал признаки поломки унитаза
Какие звуки указывают на поломку унитаза - сантехник рассказал, как прочистить унитаз / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Никто не хочет столкнуться с огромным счетом за услуги сантехника. Но один из экспертов рассказал, когда следует обращаться за помощью в ванной комнате, чтобы уменьшить риск уплаты дорогих счетов за ремонт. Когда мы спускаем воду в туалете, мы не очень задумываемся над звуками, доносящимися из унитаза - но оказывается, что если ваш унитаз начинает "булькать" или "булькать", это означает, что есть что-то, что требует внимания.

Это может означать, что у вас частичное или полное засорение - и что вода начинает "задерживаться в трубах", задерживая воздух. Этот воздух может выйти только через сам унитаз, и именно он вызывает бульканье или шипение, по словам эксперта по сантехнике Дома Лиса Белла (Dom Lees Bell), пишет издание Mirror.

Чтобы устранить засор, Дом предложил использовать вантуз. Он сказал: "При погружении вверх и вниз в унитазе создаётся всасывание, которое является достаточно сильным, чтобы удалить засор и позволить воде свободно течь".

видео дня

Затем он посоветовал, что перед началом работы важно "перекрыть другие отверстия", через которые может выходить воздух - например, раковину или душ.

Это можно сделать с помощью старой тряпки, и это даст вам гораздо больше "силы погружения". Он рекомендовал: "Используйте вантуз, который лучше всего подходит для туалета, и смажьте его сантехнической смазкой или вазелином, чтобы создать герметичное уплотнение и устранить засоры".

Еще один шум, к которому эксперт советует прислушаться, - это шипение. По его словам, это может "сигнализировать о неприятностях", и независимо от того, откуда они исходят - из унитаза, раковины, труб или стен - их нужно быстро устранить.

"Если вы заметили шипение из водопроводной трубы, это, вероятно, связано со слишком высоким давлением воды. Это можно исправить достаточно просто, поэтому не стоит медлить. Если вы проигнорируете звук, это может привести к высоким счетам за воду, а также добавит ненужную нагрузку на ваши трубы, что сократит срок их службы и может дорого стоить", - указывает эксперт.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак унитаз
Реклама

Главное за день

Удар по Харькову: в городе горят больше десятка жилых домов

Удар по Харькову: в городе горят больше десятка жилых домов

01:53 Украина
Россия атаковала Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Харькове и Одессе

Россия атаковала Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Харькове и Одессе

23:59 Украина
Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

22:33 Мир
Все главные новости

Последние новости

04:35

Зачем в квартире раскладывать корицу: секрет, о котором знают единицы

04:03

Эти звуки нельзя игнорировать: сантехник назвал признаки поломки унитаза

03:34

Желтые пятна исчезнут могновенно: как за считанные минуты отчистить старый матрас

03:10

"Вместе не быть": совместимость знаков зодиака по китайскому гороскопу

02:41

Гороскоп Таро на Китайский Новый год 2024: Тельцам - свобода, Ракам - везение, Козерогам - прибыльВидео

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоБез помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - Мусиенко
01:53

Удар по Харькову: в городе горят больше десятка жилых домов

01:35

"Дайте нам сожрать Украину": аналитик назвал главный месседж Путина для Запада

00:53

Как быстро охладить чай: мужчина в ТикТок показал интересный трюк

09 февраля, пятница
23:59

Россия атаковала Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Харькове и Одессе

Реклама
23:21

"Сертификат защитника" заменит ТЦК: в Раде предлагают новый подход к мобилизации

23:14

Массовая мобилизация в России: эксперт предупредил украинцев об угрозах на фронтеВидео

23:06

Почему нельзя говорить "в даний момент": языковед объяснил серьезную ошибкуВидео

22:33

Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

22:17

"Это Ваша награда": Залужный прокомментировал присвоение ему звания Героя Украины

22:02

Едем разводиться: Джанабаева поделилась редким фото с Меладзе

21:55

"Нужно оружие и люди": майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

21:27

На певицу Елку набросилась прохожая в Москва

21:18

Зеленский назначил нового начальника Генштаба: что известно о генерале Баргилевиче

21:10

С 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч: в ОП назвали задачу Сырского

20:59

Угрожали убить жену и ребенка погибшего воина ВСУ: полиция задержала вымогателей

Реклама
20:43

РФ ударила авиабомбами по Сумщине: есть погибшие и раненые, много разрушенийФото

20:13

Ян "Кеноби". Мира не будет, пока существует РоссияВидеоблоги

20:02

"Привыкли к параноидальным оправданиям": Польша жестко разнесла обвинения Путина

19:53

"Поставил себя в один ряд с Гитлером": эксперт разнес скандальное интервью Путина

19:34

Лунный календарь на 10 февраля: почему нельзя завершать текущие дела

19:30

Глупости и историческая ложь: что наплел Путин Карлсонумнение

19:28

Украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена

19:00

"Обновление и новый подход": в Конгрессе высказались насчет смены главкома ВСУ

18:40

"ВСУ держат удар": Мусиенко оценил риск захвата оккупантами Часового Яра

18:40

Новый Главком: чем отличился Сырский?мнение

18:34

ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке

18:18

"Выглядеть на 10 лет моложе": какие маски омолаживают лицо лучше всего

18:10

"Стал предателем": Медведев истерит из-за назначения Сырского главкомом ВСУ

17:53

Конгрессмены в Киеве: в Украину прибыла важная двухпартийная делегация из США

17:45

Появилась реакция ЕС на отставку Залужного

17:43

Серьезная непогода идет в Украину: в каких областях повалит дождь со снегом

17:18

СБУ била дронами сразу по двум НПЗ в РФ: СМИ узнали об ударе по важной установке

17:06

Благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн грн реклама

16:58

"РФ наступает большими силами": эксперт предупредил о риске потери АвдеевкиВидео

16:55

"Мы ожидаем новых решений": Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

Реклама
16:52

Зачем натирать ванну грейпфрутом: малоизвестный секрет опытных хозяек

16:13

Будут работать круглосуточно: Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации

16:10

"Повторил старую ложь": в ЕС жестко отреагировали на интервью Путина Карлсону

16:00

Нужно за 5 секунд найти ошибку на картинке: загадка для самых сообразительных

15:56

Плевался прямо на пол: Путин опозорился во время интервью Карлсону

15:50

Если не получим помощь от США: в Украине могут поднять налоги

15:35

Как очистить чайник, если он сгорел: способ, который выручит каждую хозяйку

15:19

Перелом в войне: Данилов отреагировал на возможную победу Трампа на выборах в США

15:19

Блогер-миллионник показала простой рецепт карамели и рассказала ее секрет

15:06

"Геополитический сумасшедший": в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять