Эти звуки нельзя игнорировать: сантехник назвал признаки поломки унитаза

В доме раздаются разные звуки, и хотя вы можете не знать, что они все означают, эксперт назвал звуки из вашего туалета, которые не стоит игнорировать.

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Какие звуки указывают на поломку унитаза - сантехник рассказал, как прочистить унитаз / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Никто не хочет столкнуться с огромным счетом за услуги сантехника. Но один из экспертов рассказал, когда следует обращаться за помощью в ванной комнате, чтобы уменьшить риск уплаты дорогих счетов за ремонт. Когда мы спускаем воду в туалете, мы не очень задумываемся над звуками, доносящимися из унитаза - но оказывается, что если ваш унитаз начинает "булькать" или "булькать", это означает, что есть что-то, что требует внимания.

Это может означать, что у вас частичное или полное засорение - и что вода начинает "задерживаться в трубах", задерживая воздух. Этот воздух может выйти только через сам унитаз, и именно он вызывает бульканье или шипение, по словам эксперта по сантехнике Дома Лиса Белла (Dom Lees Bell), пишет издание Mirror.

Чтобы устранить засор, Дом предложил использовать вантуз. Он сказал: "При погружении вверх и вниз в унитазе создаётся всасывание, которое является достаточно сильным, чтобы удалить засор и позволить воде свободно течь". видео дня

Затем он посоветовал, что перед началом работы важно "перекрыть другие отверстия", через которые может выходить воздух - например, раковину или душ.

Это можно сделать с помощью старой тряпки, и это даст вам гораздо больше "силы погружения". Он рекомендовал: "Используйте вантуз, который лучше всего подходит для туалета, и смажьте его сантехнической смазкой или вазелином, чтобы создать герметичное уплотнение и устранить засоры".

Еще один шум, к которому эксперт советует прислушаться, - это шипение. По его словам, это может "сигнализировать о неприятностях", и независимо от того, откуда они исходят - из унитаза, раковины, труб или стен - их нужно быстро устранить.

"Если вы заметили шипение из водопроводной трубы, это, вероятно, связано со слишком высоким давлением воды. Это можно исправить достаточно просто, поэтому не стоит медлить. Если вы проигнорируете звук, это может привести к высоким счетам за воду, а также добавит ненужную нагрузку на ваши трубы, что сократит срок их службы и может дорого стоить", - указывает эксперт.

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