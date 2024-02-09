3 способа сделать так, чтобы кексы не прилипали к форме: проблему как рукой снимет

Если кексы прилипают к металлической форме или к бумажной форме, можно очень легко устранить эту проблему, следуя нескольким советам.

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Как сделать так, чтобы кексы не прилипали к форме/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Кексы являются одним из самых популярных видов выпечки, а разнообразие рецептов позволяет приготовить такой десерт на любой вкус. Но радость от приготовления кексов может омрачить одна небольшая, но надоедливая проблема – когда уже готовую выпечку трудно вынуть из форм, потому что она прилипла.

Есть ряд способов, что сделать, чтобы кексы не прилипали к форме. Если придерживаться некоторых простых советов, то такая проблема больше вас не будет пугать.

1. Чем смазать металлическую форму

Если вы выпекаете в металлической форме, то нужно смазать ее дно и стенки растительным или сливочным маслом, а только потом заливать тесто. Это лучший способ сделать так, чтобы кексы не прилипли к емкости, в которой они готовятся.

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Можно дополнительно по растительному или сливочному маслу посыпать панировочные сухари. Вместо них можно использовать муку или манную крупу.

2. Чем смазать бумажную форму

Чтобы бумажная форма легче отставала от кексов, ее также можно смазать растительным маслом. Кроме этого, можно для этой цели использовать кулинарный спрей. Тесто выкладывать в форму только после такой обработки. Это поможет легче отделить бумажные формочки от кексов после выпекания.

3. Холодная вода поможет достать кексы

Если вы хотите вытряхнуть готовые горячие кексы или готовый пирог из формы, можно поставить дно формы на несколько секунд в холодную воду. Разница температур позволит легче отделить готовую выпечку. Однако лучше будет подождать 15-20 минут, чтобы кексы остыли самостоятельно – так у вас не будет риска обжечься от горячей формы, а кексы не осядут.

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