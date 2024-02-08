Много, быстро и без мучений: как почистить чеснок за минуту

Чеснок является незаменимым компонентом многих блюд, делая их не только вкусными, но и ароматными. Однако процесс чистки чеснока может быть довольно хлопотным, оставляя шелуху на зубчиках и запах на руках.
Кстати, ранее мы писали: 2 функции советской чеснокодавилки, которыми почти никто не пользуется, но зря.
Опытные хозяйки знают, как справиться с этой проблемой, делая процесс чистки чеснока быстрым и простым.
Как быстро почистить чеснок в микроволновке?
Одним из самых легких и эффективных методов чистки чеснока является использование микроволновки. Следуйте этим шагам:
- Подготовка чеснока: Разберите головку чеснока на зубчики.
- В микроволновку: Разместите зубчики чеснока в микроволновке и включите на максимальный режим на 10 секунд.
- Легкая чистка: После нагрева легко извлеките чеснок и удалите шкурку, которая отделится с минимальным усилием.
Этот простой метод помогает избежать трудностей при чистке чеснока, оставляя вам чистые зубчики и избавляя от неприятного запаха. Теперь ваши кулинарные эксперименты станут еще более удобными и приятными.
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