2 функции советской чеснокодавилки, которыми почти никто не пользуется, но зря

Чеснокодавилка – это не только удобное средство для давки чеснока, но и настоящий многозадачный инструмент в вашей кухне. Помимо основного назначения, чеснокодавилка способна выполнять две удивительные функции, которые облегчат ваш повседневный процесс приготовления блюд.
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Как расколоть грецкий орех?
Вы когда-нибудь сталкивались с трудностью раскалывания орехов? Чеснокодавилка может стать вашим надежным помощником в этом деле. Просто поместите орех между ножками чеснокодавилки и нажмите. Результат вас приятно удивит – скорлупа легко расколется, оставив вам доступ к вкусному ядру.
Как удалить косточки из вишни?
Подавайте вишню без косточек в своих десертах с легкостью, используя чеснокодавилку. Вместо того чтобы мучительно удалять косточки, воспользуйтесь удобной выемкой на одной из ручек чеснокодавилки.
Положите вишню в эту выемку, а затем используйте другую ручку с шипом для легкого удаления косточки. Просто соедините ножки чеснокодавилки вместе, и вы с легкостью получите мякоть вишни без нежелательных косточек.
Итак, следующий раз, когда вы достаете чеснокодавилку, помните о ее удивительных возможностях. Эти хитрости сделают вашу кулинарную жизнь еще более комфортной и интересной.
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