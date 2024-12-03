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Нововведения для водителей: что означает знак с полукругами на желтом фоне

Мария Николишин
3 декабря 2024, 13:50
897
Некоторые дорожные знаки могут сбивать с толку водителей.
Нововведения для водителей: что означает знак с полукругами на желтом фоне
Дорожные знаки / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Для чего нужен новый дорожный знак
  • Где его устанавливают

На дорогах в странах ЕС можно увидеть много необычных дорожных знаков. В частности, Франция внедрила очередные инновации в ПДД, представив новый дорожный знак, посвященный садам и паркам страны.

Эта инициатива сочетает безопасность дорожного движения и популяризацию культурного наследия страны, пишет Главред со ссылкой на L'automobiliste.

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Что означает новый дорожный знак

Отмечается, что новый знак ID16 имеет целью направлять путешественников к жемчужинам садово-паркового искусства Франции. Например, замок Вилландри, который частично окружен каналом, а на его территории высажены знаменитые сады, размещенные на трех уровнях. Исторический комплекс был восстановлен в начале XX века.

Этот знак является частью более широкого подхода к повышению осведомленности о богатстве французского зеленого наследия. Он приглашает водителей снизить скорость, наблюдать за окружающей средой и отдохнуть от путешествия.

Основные характеристики знака:

  • дизайн со стилизованным изображением сада;
  • относится к указательным знакам;
  • оптимизированная видимость для автомобилистов и пешеходов.

Для чего нужен дорожный знак с полукругами на желтом фоне

Этот знак влияет на различные аспекты вождения, например:

  • Безопасность на дороге. Поощрение осторожнее ездить во время приближения к объектам зеленого наследия.
  • Зеленый туризм. Увеличение количества спонтанных посещений садов.
  • Экологическое воспитание. Повышение осведомленности о биоразнообразии и природном наследии.

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Что такое дорожный знак?

Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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