Когда начнут выплачивать "тысячу Зеленского": в Укрпочте назвали точную дату

Средства по программе "Зимняя е-Поддержка" нельзя получить наличными.

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Выплата "тысячи Зеленского" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Финансовую помощь можно получить на Укрпочте с 4 декабря

Средства нельзя получить наличными

С 4 декабря 2024 года "Укрпочта" начинает выплаты в рамках программы "Зимняя е-Поддержка". Об этом написал в своем Telegram Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, программа выплат через Укрпочту ориентирована на более 2 миллионов украинцев, которые получают пенсии и социальные выплаты через почту, в частности пенсионеров старше 60 лет и людей с инвалидностью 1 и 2 групп.

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"Не надо ничего заполнять. Не надо бежать в отделение... Все, что нужно, - это дождаться визита своего почтальона или своего дня получения пенсии в отделении, и мы поможем Вам получить эту помощь. Вы уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, поэтому Ваша выплата будет вас ждать, если нужно до конца февраля 2025 года, даже если вы вдруг заболели и не можете ее получить сейчас.", - написал Смелянский.

Он отметил, если человек не получает выплаты через Укрпочту, то в таком случае необходимо обратиться в банк или оформить помощь через приложение "Дія".

Глава "Укрпочты" добавил, что средства по программе "Зимняя е-Поддержка" не могут быть получены наличными, однако тысячу гривен операторы почты смогут помочь потратить их на оплату коммунальных услуг, пополнение мобильного, приобретение пищевых продуктов и бытовой химии, подписку на отечественные издания и заказ лекарства украинского производства.

"Можно потратить всю 1000 гривен сразу, можно по частям. Разумеется, ситуация отличается от региона к региону, и мы к этому приготовились. Если в Покровске или около Купянска сейчас не очень актуальна оплата коммунальных платежей, то мы будем готовы помочь с пополнением мобильного, товарами к новогодним праздникам или лекарствами", - рассказал Игорь Смилянский.

Он также подчеркнул, что эти деньги можно будет потратить непосредственно на отделении почты, так как в селах может отсутствовать терминал, а на отделении он точно есть.

Выплата "Зимней е-поддержки" - новости по теме

Как писал Главред, с 1 декабря 2024 года в Украине стартовала новая программа государственной помощи. Каждый украинец сможет получить по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія".

Получить "тысячу Зеленского" смогут почти все украинцы, независимо от возраста и статуса. Выплаты начнут поступать на карту с 1 декабря, и их можно будет использовать до конца зимы - в течение декабря, января и февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинская программа государственной помощи, которую инициировал президент Владимир Зеленский не предусматривает предоставление денежной помощи тем украинцам, которые находятся за пределами страны.

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Что такое "тысяча Зеленского" "Тысяча Зеленского" - это программа финансовой поддержки, основанная правительством Украины в рамках мероприятий для помощи гражданам во время экономических трудностей. Программа предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен на определенные цели, в частности для поддержки потребительской активности среди граждан. Эти средства могут быть потрачены на определенные категории товаров или услуг, определенные правительством. Основной целью программы является стимулирование экономической активности, помощь гражданам, пострадавшим от экономических кризисов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

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