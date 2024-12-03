'Есть два варианта': военный рассказал, как может закончиться война в Украине

Военные отмечают, что существует только два сценария окончания войны в Украине, однако, только один из них может быть положительным для страны.

https://glavred.info/ukraine/est-dva-varianta-voennyy-rasskazal-kak-mozhet-zakonchitsya-voyna-v-ukraine-10619507.html Ссылка скопирована

Военный назвал 2 сценария окончания войны / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, ОК "Запад"

Коротко:

Существует 2 сценария окончания войны в Украине

Первый вариант предполагает сценарий Ичкерии, второй - Хорватии 1995 года

Украинские военные рассматривают два возможных сценария завершения войны. Первый предполагает, что после подписания мирного договора Россия через несколько лет снова нападет, пытаясь полностью уничтожить Украину. Второй вариант предусматривает проведение Украиной военной операции по освобождению оккупированных территорий по примеру Хорватии. Об этом рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш в эфире "24 канала".

Он отметил, что в украинском обществе продолжаются споры относительно того, как должна завершиться война: одни поддерживают дипломатический путь, другие настаивают на военном решении. В то же время взгляды самих военных на этот вопрос отличаются.

видео дня

"Военные достаточно холодно рассматривают войну и рационально смотрят на все проблемы. Видим 2 решения. Один является негативным для нас, другой - положительным", - отметил командир экипажа БпЛА.

Военный отмечает, что первый сценарий окончания войны в Украине - негативный пример Ичкерии, которая договорилась о мирном договоре и прекращении войны с Россией. Через несколько лет Москва снова напала на страну, уничтожила ее и полностью захватила. Это теперь квазиреспублика, которой руководит Рамзан Кадыров.

Второе, положительный пример Хорватии, когда в начале мая 1995 года хорватская армия провела наступательную операцию "Молния", во время которой, после 4 лет сербской оккупации, была освобождена Западная Славония - регион на севере Хорватии.

"Если и будут начинаться какие-то мирные договоренности, они должны быть только в случае того, что украинская армия будет сильнейшей армией Европы, максимально подготовленной и военные будут не просто социально защищены, иметь хорошие зарплаты, а в целом будут привилегированной частью общества", - констатировал Андрей Отченаш.

Сценарии окончания войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет акценты в своей позиции по завершению войны с Россией, намекая, что Украина может сосредоточиться на вступлении в НАТО, даже если это потребует временного прекращения борьбы за возвращение оккупированных территорий. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, перед Киевом стоят две значительные преграды. Первая - невысокие шансы на быстрое присоединение к Альянсу. Вторая - нежелание российского президента Владимира Путина обсуждать любые условия мирного урегулирования.

Зеленский также выразил надежду, что война может завершиться в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит не только от Украины, но и от позиций других мировых лидеров.

В этом контексте бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала рассмотреть дипломатические пути для завершения войны. В эфире немецкого телеканала ZDF она подчеркнула, что недопущение победы России является важным не только для Украины, но и для мирового порядка.

Другие новости:

Кто такой Андрей Отченаш? Андрей Отченаш - командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. Начал воевать в 2014 году в добровольческом батальоне ОУН, передает Цензор.нет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред