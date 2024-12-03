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Россиян добивали из танков: в Сети показали детали зачистки Новомлынска

Алексей Тесля
3 декабря 2024, 18:54
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Второй накат с техникой усилил штурмовые группы и украинским защитникам удалось захватить позиции врага.
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Зачистка Новомлынска / Коллаж: Главред, фото: Скриншот

Важно:

  • Зачистку провели бойцы 10 ОГШБр
  • ВСУ заняли позиции россиян

Стали известны подробности зачистки Новомлынска Купянского района Харьковской области бойцами 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Штурмовые действия начались утром с формирования колонны техники с десантом М113 и БМП-1, которая врезалась в центральные позиции противника, сообщает DeepState.

видео дня

"В определенной точке колонна разделилась, и каждая машина залетела на определенную вражескую позицию. Подавив огнем и сковав противника в укрытиях, штурмовые группы десантировались по технике и совершили рывок к окопам противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже с первого наката удалось частично пробиться к позициям противника, но не окончательно, ибо некоторые опорники РФ оказывали сопротивление. Второй накат с техникой усилил штурмовые группы и в итоге украинским защитникам удалось захватить позиции врага.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

"В ответ противник решил контратаковать ключевую позицию, которая давала контролировать н.п. Новомлынск, ослабив свои два опорных пункта с левого фланга", - отмечается в сообщении.

Смотрите видео - зачистка Новомлынска:

Screenshot
/ Скриншот

Враг снял пехоту с двух позиций и введя в действие резервы в 24 человека пошел на штурм позиций ВСУ. В свою очередь, прижав противника огнем к земле, украинские защитники воспользовались ситуацией, зачистили и заняли ослабленные противником позиции, в результате враг начал паническое отступление.

"Как следствие штурмовых действий россияне начали бежать, кто как мог. Кто на лодках (через Оскол, ред.), кто просто переплывал реку своими силами, а подразделения аэразведки и артиллерии Сил обороны уничтожали переправы и пытались нанести наибольший вред отступающему противнику", - добавили в DeepState.

Отметим, что на опубликованных видео зафиксировано, как танки ВСУ в упор расстреливают позиции с засевшими там российскими оккупантами.

Смотрите видео - ВСУ атакуют на Купянщине:

Screenshot
/ Скриншот

Бои за Купянск - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что войска РФ были выбиты с плацдарма на Купянщине. У оккупантов было преимущество в силах, они пытались переправиться через реку на Оскол на другой берег.

Как сообщал Главред, ранее две колонны военной техники РФ зашли в Купянск с северо-восточной стороны. Силы обороны Украины нанесли ответный удар. Россияне подтянули подкрепление, однако украинские войска эти силы ликвидировали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны завершили зачистку Купянска от россиян, сообщили 26 ноября аналитики DeepState. Впрочем, враг сумел продвинуться на других участках фронта на Купянском направлении.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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ВСУ Харьковская область война России и Украины Купянское направление
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