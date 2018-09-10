Два бабьих лета: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на осень

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Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что похолодание в Украине наступит не раньше 25 сентября.

"Осенние дожди в Украину придут уже 10 сентября и продлятся около пяти дней. Начиная с 15 сентября в Украину придет первое бабье лето, во время которого осадков не ожидается, столбики термометров местами достигнут отметки плюс 25", - рассказал Горбань в комментарии "Фактам".

По его словам, первое бабье лето продлится десять дней и уже с 25 сентября снова вернутся дожди и понизится температура.

Синоптик отметил, что второе бабье лето наступит после 4 октября, - столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла и выше.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 10 сентября будет дождливой. Дожди пройдут практически на всей территории страны, а самые наиболее сильные осадки ожидаются в Полтавской, Черкасской, Кропивницкой областях, а также в Днепре.