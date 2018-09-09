"Какой красивый циклон": где в Украине в понедельник ожидаются самые сильные дожди

Погода в Украине 10 сентября / goodfon.ru

Погода в Украине 10 сентября будет дождливой. Дожди пройдут практически повсеместно, а самые серьезные осадки ожидаются в Полтавской, Черкасской, Кропивницкой областях, а также в Днепре.

Такой прогноз у себя на странице в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Температура будет прохладной – на уровне + 17-23 градуса. Теплее всего 10 сентября будет на востоке – до +26 градусов.

"В Киеве… солнечные прояснения в течение дня. Но со второй половины или ближе к вечеру облачность начнет увеличиваться, появится дождь. Поэтому постарайтесь все работы и отдых реализовать в ближайшее время", – советует синоптик.

Хорошую погоду она обещает в среду-четверг: по ее данным, будет солнечно и тепло.

Аналогичную метеокартинку рисует на 10 сентября и прогноз погоды от Укргидрометцентра:

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 10 сентября

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.