Синоптики предупредили о первом снеге в Киеве: названа дата

12 ноября 2018, 14:41

Скоро в столице ночью будет до -4 градусов, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

В Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве 14 ноября будет первый мокрый снег
В Киеве 14 ноября будет первый мокрый снег, предупредили в Укргидрометцентре / kiev.informator.ua

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 14 ноября, днем в Киеве будет первый мокрый снег.

В среду ночью в столице не ожидаются осадки, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 14 ноября днем в городе будет 0… +2, а ночью — -2… -4 градуса. Ветер прогнозируется юго-восточный, 7-12 м/с.

В Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве 14 ноября будет первый мокрый снег
В Киеве 14 ноября будет первый мокрый снег, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.   

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев погода снег Укргидрометцентр
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:08
"ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе
16:07
Сосок-бунтарь. Эмили Ратаковски засветила грудь из-за непослушного купальника Фото
15:39
"Какие формы!": Слава из "НеАнгелов" показала идеальную фигуру в купальнике
15:39
Историк спрогнозировал, составит ли Путин компанию Ленину в Мавзолее
15:36
Трамп жестко оконфузился с обвинением в адрес сразу трех стран
15:29
Генерал раскрыл, как Китай пытается "подмять под себя" Россию Видео
15:16
"Были на растяжке": Порошенко признался, можно ли было не повышать цены на газ для населения Видео
15:12
"Не думай о порно свысока": Актрисы фильмов для взрослых рассказали, о чем думают во время съемок
15:04
Луценко объяснил, почему Украина почти проиграла России информационную войну Видео
15:03
"Воссоединюсь со своей родиной": Лолита завещала развеять ее прах в Украине
14:43
РосСМИ сообщили о задержании украинского шпиона - таксиста "Вовы"
14:41
Синоптики предупредили о первом снеге в Киеве: названа дата Видео
14:40
Российское письмо. Кремль поздравил Пушилина и Пасечника с "победой на выборах".
14:20
Эксперт предупредил, какому региону Украины грозит мощное землетрясение Видео
13:54
Друг Путина рассказал, что сильно мешало строить Крымский мост Видео
13:48
"С таким животом еще и на шпагате": Регина Тодоренко удивила фанатов гибкостью
13:42
Выходные в декабре-2018: сколько дней дадут отдохнуть украинцам на праздники Видео
13:33
Аналитик дал позитивный прогноз по курсу доллара к гривне Видео
13:30
Порошенко в Париже снова появился на людях в мятых брюках: фотофакт
13:09
"Никогда такого срача не было": оккупанты превратили Керчь в свалку, опубликованы фото Фото Видео
13:05
"Явно не певица": Сеть разгромила дебютную песню внучки Софии Ротару Видео
12:57
Порошенко жестко прокомментировал выборы в ДНР-2018 Видео
12:47
"Точно такая же куртка у Зверева!": Оля Полякова вызвала ажиотаж фото в золотистом пуховике
12:46
В Кабмине назвали условие, при котором возможен отказ от Крыма ради мира на Донбассе Видео
12:43
"Бразды правления не отдадут": Легендарный Сева Новгородцев дал прогноз о будущем России после Путина
12:36
Порошенко пришел в бешенство из-за вопроса о рукопожатии Трампа
12:24
"Тяга к деспотам": обозреватель объяснил, что показала встреча Трампа и Путина в Париже Видео
12:19
Трамп ударит по Ирану. Он как ЕС на Донбассе играть не будет мнение
12:17
Когда отмечается День студента в Украине и почему он празднуется дважды
11:59
"Россия пересекла еще одну "красную линию": как прошли "выборы" в "ЛДНР"
11:57
"Приветствует ветерана": Сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за встречи Путина и Трампа
11:35
Надя Дорофеева показала маму, и рассказала о теплых отношениях в семье Видео
10:55
"Мужа забыла совсем": Оля Полякова засветила сосок и поцеловалась взасос на глазах зрителей Видео
10:45
СМИ "спалили" мэра украинского областного центра на грубом нарушении ПДД Видео
10:28
Беларусь решила построить порт на Днепре и стать морской державой
10:07
Вынесли на носилках: гитариста Aerosmith госпитализировали после концерта Видео
09:44
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Кейт Комптон Фото
09:34
Зачем Путину фейковые выборы в ОРДЛО мнение
09:31
В Германии СМИ "спалили" местную прокремлевскую партию на незаконном финансировании
09:23
"Топливный коллапс": украинцам пригрозили "катастрофическим ударом" со стороны России
08:50
В УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова
08:41
Объявлены результаты "выборов" в "ДНР"
08:34
"Выборы, выборы, кандидаты": в Луганске провели псевдоголосования на "выборах" главаря "ЛНР"
08:25
Порошенко нашел жертву на выборах-2019 мнение
08:01
"Сбитый летчик": в Сети высмеяли "нерукопожатного" Порошенко
07:25
У Трампа раскрыли содержание его разговора с Путиным
07:11
"Холодно везде": синоптик рассказала, где в Украине ждать снега в начале недели Фото Видео
06:58
Выборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и Украине мнение
06:35
Плохая новость недели: астролог дал прогноз на 12-18 ноября
06:17
Магнитные бури в ноябре-2018: когда ожидать и как уберечься Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять