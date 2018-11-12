Синоптики предупредили о первом снеге в Киеве: названа дата

В Киеве 14 ноября будет первый мокрый снег, предупредили в Укргидрометцентре / kiev.informator.ua

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 14 ноября, днем в Киеве будет первый мокрый снег.

В среду ночью в столице не ожидаются осадки, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 14 ноября днем в городе будет 0… +2, а ночью — -2… -4 градуса. Ветер прогнозируется юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 14 ноября будет первый мокрый снег, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.