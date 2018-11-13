"Снега наметет до 6 см": в ГСЧС предупредили, каким регионам Украины ждать снежного коллапса

13 ноября 2018, 13:17

Ночью местами будет до -10 градусов.

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Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Природа в Украине 14 ноября будет морозной и снежной. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Осадки ожидаются на большей части страны, причем ряд территорий засыплет мокрым снегом. Украинцев предупредили о гололедице и опасных ситуациях на дорогах.

Как написал глава Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин у себя в Facebook, днем 14 ноября, а также ночью 15 ноября небольшой мокрый снег с гололедицей на дорогах ожидается в Житомирской, Винницкой, Киевской, местами в Черниговской и Черкасской областях.

На западе 14 ноября пройдут умеренные дожди, а 15 ноября – небольшие дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине 14 ноября: карта

На остальной территории Украины в среду эксперты осадков не прогнозируют. А вот в четверг, днем 15 ноября, ожидается небольшой мокрый снег в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

Что касается температуры воздуха, то термометры покажут:

  • на западе – от 0 до +5 градусов ночью, +4-9 градусов днем, на Закарпатье – +9-14 градусов;
  • на юге – +2-6 градусов;
  • на остальной территории – порядка -1-6 градусов ночью (в восточных и Сумской областях местами до -7-10 градусов), от -2 градусов до +3 градусов днем.
Погода в Украине 15 ноября: карта

    Погода в Киеве 14-15 ноября

    Напомним, в ближайшие дни в Киеве и Киевской области ожидается мокрый снег и гололед. При этом возможно образование снежного покрова высотой 3-6 см, на дорогах ожидается гололедица.

    Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

    Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

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