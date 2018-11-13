Мокрый снег и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

Киевлян предупредили о снеге и гололеде / khersonline.net

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Киеве и Киевской области ожидается мокрый снег и гололед.

Как сообщили в Укргидрометцентре, днем 14 ноябрь и ночью 15 ноября во Киевской области и столице ожидается мокрый снег.

Синоптики предупреждают, что при этом возможно образование снежного покрова высотой 3-6 см, на дорогах ожидается гололедица.

Отметим, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждали о порывах ветра на юге и востоке Украины.

Напомним, ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима.