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"Я так гордился тобой": командир Павла Иванова эмоционально отреагировал на его гибель

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2025, 02:47
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Павел Иванов был одним из первых летчиков F-16.
Павел Иванов, F-16
Погиб пилот F-16 Павел Иванов / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, instagram/thunder__ua

Что известно:

  • Российские оккупанты сбили истребитель F-16
  • В результате атаки погиб 26-летний пилот Павел Иванов
  • Павел Иванов был одним из первых летчиков F-16

Российские оккупанты сбили истребитель F-16 и убили капитана Павла Иванова, который был за штурвалом. Он был одним из первых летчиков F-16. Об этом заявил летчик-штурмовик, заместитель командира 299-й бригады тактической авиации Ростислав Лазаренко с позывным "Гром".

Еще до того, как Иванов отправился на переобучение, он совершил 130 боевых вылетов вместе со своей боевой семьей. "Гром" вспоминает, как гордился Павлом, когда тот совершил свой первый вылет на F-16.

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"Я так гордился тем, что удалось вырвать тебя из боевых заданий и отправить на переобучение на F-16... Как сейчас помню наш разговор:

- Палыч, докладываю: выполнил первый вылет на F-16!

- Молодец, горжусь тобой, Пашка. Держи там планку боевого штурмовика и поскорее возвращайся - нам тут тяжело без вашего прикрытия, - ответил я, едва сдерживая усталость от боевого истощения. - И как тебе аппарат?

- Су-25 лучше, - улыбнулся ты".

Ростислав Лазаренко впервые встретил Иванова в начале полномасштабного вторжения. Тогда у Павла на лице было легкое ранение после обстрела. Он был уставший, но несокрушимый и буквально рвался в бой. "Гром" говорит, что ни разу Павел не отказывался от боевых заданий.

"Твоей смелости и решительности хватило бы на многих наших летчиков, которые, прикрываясь "не менее важной работой", оставались в стороне, вместо того, чтобы подставить плечо и пойти на боевое задание.Ты никогда не отказывался от боевых заданий, и я даже не знаю, то ли это было такое сильное доверие ко мне, как к командиру, то ли это была глубокая вера в себя - потому что ты был действительно сильным летчиком. Настоящим. Без пафоса, без бравады - просто свой, надежный, с характером", - вспоминает "Гром".

Ростислав Лазаренко признался, что его переполняет боль утраты и горькая злость. Для него это время скорби и боли.

Катастрофа F-16 - что известно

Как сообщал Главред, 12 апреля стало известно о том, что во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16 Павел Иванов вследствие того, что его истребитель был сбит.

ф-16 f-16 инфографика
Истребитель F-16 / Инфографика: Главред

Впоследствии Павел Иванов посмертно стал Героем Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Также его посмертно удостоили орденом "Золотая Звезда".

ВВС сообщает, что истребитель был сбит российской ракетой. В общем оккупанты выпустили по нему сразу три ракеты. Версия о том, что причиной катастрофы стал "дружественный огонь", отвергается. В той зоне, где Павел Иванов выполнял боевую задачу, не могло быть работы украинских систем ПВО. В то же время обстоятельства трагедии еще расследуются.

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