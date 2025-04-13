'Самая страшная потеря': названа новая версия гибели пилота украинского F-16

Россияне могли сбить украинский F-16 с применением переносного ЗРК, ведь пилоты выполняли задачи на супернизких высотах, отметил Криволап.

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Названа новая версия гибели пилота украинского F-16 / Колаж Главреда, фото: US Air Force

О чем сказал Криволап:

Украинский F-16 мог быть сбит из ПЗРК

Украина получила устаревшие модификации самолетов данного типа

Самой болезненной является потеря пилота

F-16 под управлением Павла Иванова, который погиб 12 апреля во время боевого вылета, вероятно, был сбит противником из переносного зенитно-ракетного комплекса. Такую версию высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телеканала Киев24.

По его словам, в официальном заявлении говорилось о том, что трагедия произошла на направлении активных боевых действий, а сами военные сообщали, что в то утро все украинские самолеты действовали на супермалых высотах.

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"Основная функция была: когда МиГ-29 выполнял маневр, то есть сбросил бомбу и пошел к себе, в это время F-16 прикрывает его своими ракетами. Потому что у наших МиГ-29, Су-24, Су-27 в отличие от F-16 такой системы как блок "антиребу" нет и они более уязвимы. Поэтому их прикрывают именно F-16. Что сейчас произошло? То ли сверхмалые высоты, то ли это мог быть в том числе ПЗРК. Потому что, я не думаю, что там активно действовали ПВО. Если россияне говорят, что это был С-400, я не исключаю такую возможность. Хотя я скорее думаю о версии ПЗРК. Потому что все остальное подавляется РЭБом, в том числе ракеты С-400", - отметил Криволап.

Он подчеркнул, самым болезненным в этой ситуации, как подчеркнул эксперт, является потеря пилота.

Криволап отметил, что Украина получила истребители довольно устаревших модификаций. В результате складывается ситуация, когда украинские пилоты вынуждены противостоять самолетам поколения 4++ на менее современных F-16, которые уступают противнику по дальности действия ракет и радиолокационным возможностям - их радары "видят" вдвое меньше, а ракеты - бьют на вдвое более короткое расстояние.

Эксперт также отметил, что Украина до сих пор не получила самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, что существенно ограничивает ее воздушные возможности.

"Поэтому мы немного такие - слепые котята. Но за счет нашего упорства и величия духа занимаемся такими вещами. И все наши ребята, которые воюют - это герои", - подчеркнул Криволап.

Что известно о самолетах F-16 / Инфографика: Главред

Гибель украинского пилота F-16 Павла Иванова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 апреля 2025 года, выполняя боевое задание, погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет

О потере сообщил летчик-штурмовик и заместитель командира 299-й бригады тактической авиации Ростислав Лазаренко с позывным "Гром", подчеркнув, что Павел Иванов был одним из первых пилотов F-16 в составе украинских ВВС.

ВВС со ссылкой на собеседника в украинских властях сообщает, что самолет Павла Иванова был сбит российской ракетой.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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