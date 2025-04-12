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Украина не станет членом ЕС и НАТО до окончания войны: Мерц сделал заявление

Виталий Кирсанов
12 апреля 2025, 22:52
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Фридрих Мерц заверил, что обещание членства Украины в ЕС, как и перспектива вступления в НАТО остаются в силе.
Мерц назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО
Мерц назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО / Коллаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офис президента Украины

Что сказал Фридрих Мерц:

  • Уничтожение людей всегда было частью российской политики
  • Мерц предостерег от недооценки устойчивости России

Будущий канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц выступает против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока продолжается ее война с Россией. Об этом он сказал в интервью Handelsblat.

"Украина находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Это касается именно текущего момента", - подчеркнул политик.

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Он заверил, что обещание членства Украины в ЕС, как и перспектива вступления в НАТО остаются в силе, впрочем, чтобы этого достичь, сначала должна прекратиться война. Также Мерц предостерег от недооценки устойчивости России.

"Безжалостное уничтожение людей всегда было частью российской политики. Надеяться, что война закончится сама собой - из-за усталости страны или восстания против режима - вряд ли приходится", - подчеркнул лидер ХДС.

Он добавил, что 6 мая начнет работу новое федеральное правительство, в состав которого войдут ХДС/ХСС и СДПГ. В первые два месяца до летних парламентских каникул планируется усиление контроля границ, увеличение количества депортаций, отмена закона о цепях поставок и сокращение бюрократии.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. По ее словам, для того, чтобы это произошло, в стране должно произойти много реформ.

Ранее стало известно, что в июне 2024 года, Еврокомиссия настаивала на начале переговоров именно в этом месяце из-за того, что в июле 2024 года председательство в ЕС переняла Венгрия.

Как сообщалось впоследствии, 25 июня Украина начала переговоры с ЕС относительно членства в Европейском Союзе. Однако сразу же представители Венгрии выдвинули 11 условий Украине относительно нацменьшинств для вступления в ЕС.

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Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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