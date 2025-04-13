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Реже, чем раз в месяц: ветеринар сказал, как часто нужно купать кота

Мария Николишин
13 апреля 2025, 03:30
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Ветеринар поделился советами, как правильно ухаживать за котом.
Реже, чем раз в месяц: ветеринар сказал, как часто нужно купать кота
Как правильно мыть кота / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Нужно ли купать котов
  • Сколько раз в год это нужно делать

Каждый хозяин время от времени или в определенных ситуациях должен мыть своего домашнего любимца. В частности, считается, что коты очищаются сами, поскольку часто вылизывают шерсть. Из-за этого многие задаются вопросом, нужно ли часто купать котов.

Главред решил разобраться, раз в сколько дней нужно мыть кота.

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Как часто нужно мыть кота

Ветеринар Амир Анвари, который регулярно делится советами по уходу за домашними животными в социальных сетях, объяснил, как ухаживать за котами, пишет express.co.uk.

По его словам, в отличие от собак коты не нуждаются в регулярных ваннах. Купать их 1-2 раза в год достаточно.

Он также добавил, что хотя котов не нужно часто мыть, их нужно регулярно вычесывать, чтобы ухаживать за их шерстью.

"Хорошей новостью является то, что обычно нет необходимости купать кота. Кошки - очень чистые существа и хорошо умеют ухаживать за собой. Они вылизывают свою шерсть языком, чтобы удалить любую грязь, мусор и лишние волосы. Это поддерживает их шерсть в хорошем состоянии. Некоторым котам может потребоваться помощь с уходом, особенно если они имеют длинную шерсть. Длинношерстных кошек следует расчесывать ежедневно. Короткошерстных котов в идеале следует расчесывать раз в неделю", - говорится в сообщении.

Реже, чем раз в месяц: ветеринар сказал, как часто нужно купать кота
Как убрать шерсть животных / Инфографика: Главред

Что произойдет, если часто мыть кота

Отмечается, что регулярное купание может быть вредным для кота, поскольку оно может лишить его шерсть натуральных масел, необходимых для укрепления здоровья кожи.

Кроме того, купание является стрессовой процедурой для большинства кошек, поскольку они не любят воду.

Как правильно мыть кота

Во-первых, наполните раковину или ванну теплой водой, убедившись, что она не наполняется выше, чем верхняя часть ног вашего кота, и не погружайте кота в воду.

Положите полотенце на дно раковины или ванны, чтобы предотвратить скольжение, что заставит вашу кошку чувствовать себя более стабильной.

После этого поставьте кота в воду, нанесите на мягкую влажную ткань специальный шампунь и осторожно обтирайте шерсть губкой, пока она не станет чистой.

Сколько раз в год нужно мыть кота - видео:

@amirthevet Почему-то мне кажется, что многие из вас даже не купают своих кошек раз в год ? #cats#catowners#catvet♬ PASSO BEM SOLTO - Slowed - ATLXS

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