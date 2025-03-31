Как коты лечат людей: ветеринар указал на уникальную способность любимцев

Общение с котиками помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и даже положительно влияет на здоровье сердца.

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Как коты помогают бороться со стрессом/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказал ветеринар:

Почему владельцы кошек реже страдают сердечными болезнями

Как четвероногие любимцы влияют на иммунитет детей

Коты - не только грациозные и милые домашние любимцы, со своим причудливым характером, но и настоящие природные терапевты и четвероногие врачи. Как именно эти пушистики способствуют физическому и эмоциональному благополучию человека, объяснил американский врач Амир Хан на своей странице в Instagram, пишет Главред.

По его словам, исследования подтверждают, что кошачье мурлыканье, частота которого колеблется в пределах 25-150 Гц, имеет терапевтический эффект и способствует общему расслаблению организма.

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Считается, что это естественное звучание способно снижать уровень кортизола, что помогает бороться со стрессом.

Врач отмечает, что владельцы кошек имеют меньший риск сердечных заболеваний, включая гипертонию и сердечные приступы. Кошачье мурлыканье помогает нормализовать давление и замедляет сердечный ритм.

Исследования также свидетельствуют, что вибрации мурлыканья могут способствовать заживлению костей и мягких тканей, а также облегчать боль благодаря высвобождению эндорфинов.

​ Сколько раз кормить кота / Инфографика: Главред ​

Более того, мурлыканье может помочь быстрее заснуть даже во время бессонницы, улучшить качество отдыха, поднять настроение и уменьшить чувство одиночества.

А тем временем дети, которые растут в семьях с котами, имеют более низкий риск развития аллергий и сильный иммунитет.

Также ветеринар объяснил, почему коты панически боятся воды.

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Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

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