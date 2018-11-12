Выходные в декабре-2018: сколько дней дадут отдохнуть украинцам на праздники

Как отдыхаем на Рождество-2018 и Новый год-2019 в Украине / 1zoom.ru

Праздники в декабре-2018 подарили жителям Украины в целом 11 выходных.

Длинные выходные в декабре-2018 в Украине выпали на 23, 24 и 25 декабря. Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными. Дополнительный выходной украинцы получили благодаря католическому Рождеству-2018.

Как отдыхаем на Новый год-2019 в Украине

Январь-2019 в Украине также традиционно начнется с выходного. Новогодние выходные-2019 стартуют еще 30 декабря (это воскресенье), который перед этим украинцы отработают в субботу, 29 декабря. И продлятся выходные на Новый год-2019 в Украине три дня – с 30 декабря 2018 года по 1 января-2019 включительно.

Выходные в Украине в декабре-2018 / Maximum.FM

Ранее "Главред" сообщал о том, когда начинается Рождественский пост в ноябре-2018: что можно есть и чего нельзя делать. Этот пост продлится 40 дней.

Напомним, в Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

Как сообщалось, в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. По словам архиепископа, идея празднования Рождества 25 декабря имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.