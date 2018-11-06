Когда начинается Рождественский пост в ноябре-2018: что можно есть и чего нельзя делать

Когда Рождественский пост у православных / 1zoom.ru

Уже в этом месяце начинается Рождественский пост-2018 – один из самых главных в постном календаре 2018 года, наравне с Петровым постом и Успенским постом-2018.

Его еще называют Филиппов пост, так как заговенье на пост (то есть последний день, когда дозволяется есть мясную пищу перед началом многодневных постов) приходится на 27 ноября – это день памяти святого апостола Филиппа.

Помимо ограничений в пище каноны поведения в это время предусматривают также отказ от вредных привычек, секса и веселья. Священники подчеркивают, что это время сосредоточенности и усердных молитв.

Сколько дней длится Рождественский пост

Читайте такжеЧто и как лучше всего приготовить из грибов в пост: видеорецептыРождественский пост начинается 28 ноября (в этом году это среда) и продлится 40 дней – до 6 января 2019 года. Завершится пост 7 января, в православный праздник Рождества Христова.

Соблюдают его не только православные, но и греко-католики.

У католиков Рождественский пост называется Адвент и начинается 2 декабря. Католическое Рождество празднуется 25 декабря. В 2018 году это вторник.

Рождественский пост: что можно есть

В Рождественский пост верующие отказываются от продуктов животного происхождения: мяса, молока и молочных продуктов, яиц.

В рождественский пост-2018 календарь питания по дням выглядит следующим образом:

понедельник, среда, пятница – сухоядение, то есть пища, которая не проходила термической обработки (овощи/фрукты, орехи, мед, сушеные грибы и т.п.);

– сухоядение, то есть пища, которая не проходила термической обработки (овощи/фрукты, орехи, мед, сушеные грибы и т.п.); вторник и четверг – можно есть горячую пищу с растительным маслом (каши, рагу, постные супы, пироги и запеканки, а также постная выпечка);

и – можно есть горячую пищу с растительным маслом (каши, рагу, постные супы, пироги и запеканки, а также постная выпечка); суббота и воскресенье – в меню горячая пища с растительным маслом, рыба и вино.

Небольшие послабления дозволяются в дни православных праздников, которые выпадают на время Рождественского поста:

4 декабря (вторник) – Введение во храм Пресвятой Богородицы: горячая пища с растительным маслом, красное вино и рыба;

(вторник) – Введение во храм Пресвятой Богородицы: горячая пища с растительным маслом, красное вино и рыба; 19 декабря (среда) – День святого Николая-чудотворца: на столе допускается горячая пища с растительным маслом и рыба.

Зато последние дни поста ограничений в еде необходимо придерживаться особенно строго:

1-6 января – горячую пищу едят без растительного масла, и даже в субботу-воскресенье не дозволяется рыба и вино;

– горячую пищу едят без растительного масла, и даже в субботу-воскресенье не дозволяется рыба и вино; 6 января – в Сочельник – не принято ничего есть до первой звезды, и лишь вечером верующие разговляются кутьей, предварительно освещенной в храме.

Из напитков в это время стоит налегать на кисели, морсы, соки и чаи.