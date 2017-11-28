У православных христиан начался Рождественский пост: история и традиции

С 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который продлится до 7 января — праздника Рождества Христова.

О важности соблюдения Рождественского поста рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

"Рождественский пост установлен Церковью, чтобы православные христиане очистили свою душу и сердце покаянием и постом и с чистым сердцем могли встретить светлый праздник рождения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Будем в эти дни бодрствовать, чтобы не проспать явление Вифлеемской звезды, указующей путь всякому христианину. Будем готовить себя, чтобы Господь и Бог наш Иисус Христос вселился в сердце, в ум", — сказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний также напомнил, почему Церковь установила Рождественский пост, сообщает Центр информации УПЦ.

"Более пяти тысяч лет в тесноте греховного плена ветхозаветный народ Божий ожидал пришествия в мир Господа Иисуса Христа. В напоминании о том ожидании установлен Святой Церковью пятинедельный пост", — отметил управляющий делами УПЦ.

Также владыка Антоний дал совет тем, кто не может соблюдать пост полностью.

"Те, кто не могут поститься в полной мере, перед началом поста должны подойти к священнику, объяснить ситуацию и получить благословение на послабление соблюдения поста. Обычно, исходя из состояния здоровья человека и обстоятельств его жизни, священник помогает установить такую меру соблюдения поста, которая человеку по силам", — добавил архиерей.

Митрополит Антоний призвал последовать примеру ветхозаветных праведников, которые, живя в непростых условиях, готовились к встрече Спасителя.

"Очищая свои души постом, молитвой, добрыми делами, ми должны ныне уподобиться тем ветхозаветным праведникам, которые жили в тяжелых условиях, были окружены беспросветной тьмой греха, человеческой жестокости, невежества, и при этом с искренней чистотой веры продолжали ждать Мессию. Без тени сомнения они верили и ждали, что придет Тот, Кто будет прекраснее всех сынов человеческих (Пс. 44:3). Кто возлюбит правду и возненавидит беззаконие (Пс. 44:8)", — сказал владыка Антоний.

Также митрополит Антоний обратил внимание на то, что пост — "это отказ от пагубных привычек и веселья, это время сосредоточенности и усердных молитв". Владыка напомнил слова святителя Иоанна Златоуста о том, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".

Упоминания об установлении Рождественского поста встречаются с IV века. На Константинопольском соборе 1166 года было утверждено всем христианам хранить пост 40 дней перед великим праздником Рождества Христова. Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц.

Во время Рождественского поста разрешается рыба (кроме среды, пятницы и некоторых других дней — согласно уставу). С 2 по 6 января пост усиливается, в субботу и воскресенье рыба не благословляется.

Напомним, 27 сентября, христиане византийского обряда — православные и греко-католики — отмечают праздник Воздвижения Честного Креста Господнего, которое относится к 12 самым главным праздникам в церковном календаре.