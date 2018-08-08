Как держать Успенский пост-2018: питание по дням

8 августа 2018, 05:23

За время поста украинцы успеют отметить сразу два Спаса – Медовый и Яблочный.

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Что можно есть в Успенский пост.

Накануне Успения Пресвятой Богородицы-2018 православные верующие держат единственный пост, посвященный Богоматери – Успенский пост-2018.

За время поста украинцы успеют отметить сразу два Спаса – Медовый и Яблочный.

Успенский пост-2018

Это строгий пост. Он длится с 14 по 27 августа. 

Успенский пост-2018: питание по дням

Календарь питания по дням на Успенский пост выглядит следующим образом:

  • 14 августа, в первый день поста – в праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня – святят мед;
  • в понедельниксреду и пятницу — сухоядение;
  • во вторник и четверг — вареная пища без растительного масла;
  • в субботу и воскресенье – дозволяется растительное масло и вино;
  • в праздник Преображения Господня или на Яблочный спас – 19 августа – разрешается рыба, растительное масло и вино;
  • в праздник Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа – разрешается рыба, если этот день приходится на среду или пятницу, а на следующий день переносится разговение; если приходится на другие дни недели – то поста нет.

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В этот период верующие стараются есть больше овощей, круп, грибов и фруктов. В праздник Преображения Господня дозволяется рыба.

Успенский пост: что нельзя есть 

В Успенский пост под запретом такие продукты:

  • мясо и мясопродукты, включая современный фаст-фуд;
  • молоко и молочные продукты;
  • яйца;
  • рыба и рыбные продукты (кроме нестрогих дней);
  • сладости и выпечка;
  • алкоголь.

Успенский пост: свадьба

Во время Успенского поста священники не проводят обряды венчаний, а вот обряды крещения – да.

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