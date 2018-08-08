Как держать Успенский пост-2018: питание по дням

За время поста украинцы успеют отметить сразу два Спаса – Медовый и Яблочный.
Накануне Успения Пресвятой Богородицы-2018 православные верующие держат единственный пост, посвященный Богоматери – Успенский пост-2018.
За время поста украинцы успеют отметить сразу два Спаса – Медовый и Яблочный.
Успенский пост-2018
Это строгий пост. Он длится с 14 по 27 августа.
Успенский пост-2018: питание по дням
Календарь питания по дням на Успенский пост выглядит следующим образом:
- 14 августа, в первый день поста – в праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня – святят мед;
- в понедельник, среду и пятницу — сухоядение;
- во вторник и четверг — вареная пища без растительного масла;
- в субботу и воскресенье – дозволяется растительное масло и вино;
- в праздник Преображения Господня или на Яблочный спас – 19 августа – разрешается рыба, растительное масло и вино;
- в праздник Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа – разрешается рыба, если этот день приходится на среду или пятницу, а на следующий день переносится разговение; если приходится на другие дни недели – то поста нет.
Читайте такжеКогда Спасы-2018 и как к ним готовитьсяУспенский пост: что можно есть
В этот период верующие стараются есть больше овощей, круп, грибов и фруктов. В праздник Преображения Господня дозволяется рыба.
Успенский пост: что нельзя есть
В Успенский пост под запретом такие продукты:
- мясо и мясопродукты, включая современный фаст-фуд;
- молоко и молочные продукты;
- яйца;
- рыба и рыбные продукты (кроме нестрогих дней);
- сладости и выпечка;
- алкоголь.
Успенский пост: свадьба
Во время Успенского поста священники не проводят обряды венчаний, а вот обряды крещения – да.