Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать

«Главред» узнал приметы и традиции праздника.
Август богат на важные религиозные праздники. Это и Медовый спас-2018, с которого начинается Успенский пост, и Преображение Господне, одновременно с которым празднуется Яблочный спас, и, конечно же, Успение Пресвятой Богородицы.
Последний, установленный в честь смерти матери Христа Марии – один из важнейших в православии.
Успение Богородицы-2018: дата
Дата праздника не меняется из года в год – это 28 августа. При этом праздник Успения Пресвятой Богородицы 1 день предпразднства и 9 дней попразднства.
Читайте такжеКак выйти из поста без вреда для здоровья, и не переесть на Пасху: простые правилаУспенский пост-2018
Это строгий пост. Он длится с 14 по 27 августа. О том, что можно и чего нельзя есть в Успенский пост – читайте в нашем материале Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться.
Успение Пресвятой Богородицы: молитва
Кондак Пресвятой Богородице в день Успения Ее
В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви// во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.
Икона «Успение Пресвятой Богородицы»: в чем помогает
Перед иконой «Успение Пресвятой Богородицы» молятся:
- чтобы быстрее излечиться от недугов;
- чтобы избавиться от страха перед смертью;
- дабы укрепить веру молящего;
- о покровительстве и защите Богоматери.
Успение Пресвятой Богородицы: приметы и традиции
Как праздновать Успение Пресвятой Богородицы? На Успение нужно непременно поставить благодарственную свечку в храме. Кроме того, в этот день принято освящать в церквях колосья хлеба нового урожая.
По народным приметам, это последний день отлета ласточек и кваканья лягушек. После него уже наступает осень: "Успение провожай – осень встречай". На Успение в старину впервые садились ужинать при свечах, а не при дневном свете.
На Успение Богородицы нельзя:
- заниматься тяжелым физическим трудом – генеральную уборку в доме проводят накануне;
- ругаться, обижать или самому обижаться на ближнего;
- втыкать острые предметы в землю и ходить по росе босиком – считается, что это навлечет на человека тяжкие болезни.
Что такое Успение Пресвятой Богородицы