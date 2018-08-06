Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать

Август богат на важные религиозные праздники. Это и Медовый спас-2018, с которого начинается Успенский пост, и Преображение Господне, одновременно с которым празднуется Яблочный спас, и, конечно же, Успение Пресвятой Богородицы.

Последний, установленный в честь смерти матери Христа Марии – один из важнейших в православии.

Успение Богородицы-2018: дата

Дата праздника не меняется из года в год – это 28 августа. При этом праздник Успения Пресвятой Богородицы 1 день предпразднства и 9 дней попразднства.

Читайте такжеКак выйти из поста без вреда для здоровья, и не переесть на Пасху: простые правилаУспенский пост-2018

Это строгий пост. Он длится с 14 по 27 августа. О том, что можно и чего нельзя есть в Успенский пост – читайте в нашем материале Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться.

Успение Пресвятой Богородицы: молитва

Кондак Пресвятой Богородице в день Успения Ее

В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви// во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Икона «Успение Пресвятой Богородицы»: в чем помогает

Перед иконой «Успение Пресвятой Богородицы» молятся:

чтобы быстрее излечиться от недугов;

чтобы избавиться от страха перед смертью;

дабы укрепить веру молящего;

о покровительстве и защите Богоматери.

Успение Пресвятой Богородицы: приметы и традиции

Как праздновать Успение Пресвятой Богородицы? На Успение нужно непременно поставить благодарственную свечку в храме. Кроме того, в этот день принято освящать в церквях колосья хлеба нового урожая.

По народным приметам, это последний день отлета ласточек и кваканья лягушек. После него уже наступает осень: "Успение провожай – осень встречай". На Успение в старину впервые садились ужинать при свечах, а не при дневном свете.

На Успение Богородицы нельзя :

заниматься тяжелым физическим трудом – генеральную уборку в доме проводят накануне;

ругаться, обижать или самому обижаться на ближнего;

втыкать острые предметы в землю и ходить по росе босиком – считается, что это навлечет на человека тяжкие болезни.

Что такое Успение Пресвятой Богородицы