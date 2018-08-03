Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться

Как праздновать Яблочный, Медовый и Ореховый спас.

В августе православные отмечают сразу три спаса Медовый (его еще называют Маковей или Маковый), Яблочный и Ореховый. Для украинцев это важные и любимые праздники, традиции празднования которых складывались не одно столетие.

Когда спас в 2018 году

Первый спас-2018 – это Медовый спас-2018. Считается, что это праздника мед есть вообще нельзя. То есть на Медовый спас православные верующие впервые за год вкушают эту сладость – после освящения меда в церкви.

Читайте такжеМед, цветы и мак. Как в Киеве отметили Маковея, опубликованы фотоВторое его название – Маковей (в народе еще говорят: Маковый спас, хотя на самом деле название происходит не от растения мака, от имени семи мучеников Ветхого Завета – братьев Маковеев). Третье название – Спас на воде, так как в старину в деревнях в этот день чистили колодцы, подготавливая их тем самым к зиме. В этот день запрещалось купаться в открытых водоемах: считалось, что нечисть может утопить.

Второй на очереди – Яблочный спас–2018. Он отмечается в день праздника Преображения Господня. Тут ситуация та же, что и с медом: на Яблочный спас верующие люди впервые ели яблоки нового урожая – освятив их предварительно в церкви. Особенно это касалось родителей, у которых умерли дети: есть поверье, что если отец с матерью не ели яблок до Спаса, то их ребенок отведает яблок в Раю; а если же не сдерживались – то яблочек дитятку не достанется.

На Руси до Яблочного спаса нельзя было даже сушить, делать с ними компоты или закрывать яблоки на предстоящую зиму.

Читайте такжеДень святого Андрея Первозванного: гадания, запреты и приметыЗамыкает троицу спасов Ореховый спас-2018. Понятно, что здесь речь идет уже об орехах. А еще этот Спас называют Хлебным, так как основная работа по сбору хлеба приходится именно на этот период. Третье и наименее известное название этого праздника – Спас на холстах. Так праздник называли в старину, когда именно в эту пору организовывались ярмарки тканей и ниток. По народным приметам, после третьего Спаса уже наступает осень.

Даты Спасов в 2018 году:

Медовый спас 2018 – 14 августа;

Яблочный спас 2018 – 19 августа;

Ореховый спас 2018 – 29 августа.

Яблочный спас-2018: пост

Читайте такжеПетров пост-2018: что можно есть и что нельзя делатьЧаще всего люди связывают пост именно с Яблочным спасом – однако на деле он затрагивает все три Спаса: начинается с 14 августа (Медового) и заканчивается накануне Орехового – 27 августа – в еще один великий праздник августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы. И сам пост носит название Успенского поста, хотя в народе его еще называют Спасовка.

Успенский пост-2018: что можно есть

Календарь питания по дням на Успенский пост выглядит следующим образом:

14 августа, в первый день поста – в праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня – святят мед;

в понедельник, среду и пятницу — сухоядение;

во вторник и четверг — вареная пища без растительного масла;

в субботу и воскресенье – дозволяется растительное масло и вино;

в праздник Преображения Господня или на Яблочный спас – 19 августа – разрешается рыба, растительное масло и вино;

в праздник Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа – разрешается рыба, если этот день приходится на среду или пятницу, а на следующий день переносится разговение; если приходится на другие дни недели – то поста нет.

Спас-2018: что нужно сделать

В первую очередь на любой из трех Спасов следует сходить в церковь и освятить те продукты, которые святят в этот день: