В Затоке на мине в море подорвались двое мужчин – копы призвали к осторожности

В настоящее время устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

https://glavred.info/ukraine/v-zatoke-na-mine-v-more-podorvalis-dvoe-muzhchin-kopy-prizvali-k-ostorozhnosti-10671440.html Ссылка скопирована

Фото иллюстративное / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Нацполиции

Кратко:

Личности погибших в настоящее время устанавливаются

Полицейские призвали людей соблюдать правила режима военного положения

Двое мужчин погибли в курортной Затоке во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщило управление Нацполиции в Одесской области в субботу, 7 июня.

"Предварительно установлено, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин. Личности погибших в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении. видео дня

В настоящее время устанавливаются полные обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Полицейские призвали жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесщины, доступ к которым запрещен.

"Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещения", - добавили в полиции.

Новости Одесской области - главное

Как сообщал Главред, в ночь на 16 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. В результате вражеской атаки уничтожены дома и авто, три человека пострадали. Также пострадал дом директора зоопарка, некоторые из его животных потерялись.

11 мая в Одессе и области было ощутимое землетрясение. Его магнитуда была 4,6 баллов.

В Одесской области произошел взрыв в отделении полиции. В результате этого погибла женщина, трое полицейских были ранены.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред