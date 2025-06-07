В Затоке на мине в море подорвались двое мужчин – копы призвали к осторожности

Кратко:
- Личности погибших в настоящее время устанавливаются
- Полицейские призвали людей соблюдать правила режима военного положения
Двое мужчин погибли в курортной Затоке во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщило управление Нацполиции в Одесской области в субботу, 7 июня.
"Предварительно установлено, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин. Личности погибших в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении.видео дня
В настоящее время устанавливаются полные обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).
Полицейские призвали жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесщины, доступ к которым запрещен.
"Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещения", - добавили в полиции.
Новости Одесской области - главное
Как сообщал Главред, в ночь на 16 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. В результате вражеской атаки уничтожены дома и авто, три человека пострадали. Также пострадал дом директора зоопарка, некоторые из его животных потерялись.
11 мая в Одессе и области было ощутимое землетрясение. Его магнитуда была 4,6 баллов.
В Одесской области произошел взрыв в отделении полиции. В результате этого погибла женщина, трое полицейских были ранены.
Читайте также:
- Одесса под массированной атакой ударных дронов: в городе раздаются мощные взрывы
- Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым
- Враг снова ударил по Одессе дронами: появились фото последствий атаки РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред