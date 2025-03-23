Теракт в Одесской области: правоохранители рассказали важные новости

В результате теракта погибла женщина, трое полицейских были ранены.

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В Одесской области произошел теракт в отделении полиции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В Одесской области прогремел взрыв в отделении полиции

Правоохранители расследуют дело как теракт

В Одесской области произошел взрыв в отделении полиции. В результате этого погибла женщина, трое полицейских были ранены. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Взрыв произошел около 18:00. Он прогремел сразу после того, как в управление полиции зашла женщина с пакетом. Считается, что именно в нем была взрывчатка.

видео дня

В СБУ Одесской области рассказали о том, что это дело квалифицируется по статье 28 "Террористический акт", сообщает Украинская правда.

У пострадавших правоохранителей травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

Разоблачение агентов РФ - последние новости

Напомним, 20 марта СБУ задержала агента ГРУ, который прибыл из Приднестровья под видом предпринимателя. Его целью было похищение секретных разработок Украины в сфере беспилотных систем.

Также Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть РФ, которая планировала осуществить взрыв возле здания одного из подразделений Сил обороны Украины. В результате операции задержаны четверо участников группы.

Как сообщал Главред, СБУ вместе с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, который готовила российская военная разведка. Задержаны два агента, которые планировали изготовить взрывчатку и взорвать ее в многолюдном месте столицы.

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