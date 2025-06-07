За дорогую еду в аэропорту не придется платить - правило, о котором знают единицы

Вы узнаете:
- Как сэкономить на еде в аэропорту
- Что советуют блогеры в TikTok
- Какие есть правила перевозки еды в ручной клади
Путешествия за границу часто сопровождаются высокими ценами на еду и напитки в терминалах в аэропорту. Однако не все знают, что можно значительно сэкономить, взяв с собой собственные перекусы.
Главред узнал, какую еду можно брать с собой в самолет.
Несмотря на распространенные представления, служба безопасности аэропортов не запрещает приносить еду из дома, если она соответствует установленным нормам, пишет Daily Express. Популярные блогеры TikTok, например Фран (@letsbefranc), делятся лайфхаками: "Еда в аэропорту слишком дорогая, поэтому я беру сэндвичи и закуски из дома". Фран сняла видео, где показала, что ей разрешили пронести через контроль пакет с чипсами, сладостями и сэндвичем с курицей.
"Бутылка воды здесь может стоить около 3 фунтов, а сэндвич - 5 фунтов стерлингов. Это просто отличный способ сэкономить", - отметила она.
Смотрите видео с советом Фран:
@letsbefranc Anyone else do this ??? #airport#airportlife#airportsecurity#airports #airports#airporthack#travel#traveltiktok #traveltiktok#travellife#travelling#travelwithme#budgettravel#budgeting#cheaptravel#europetravel#britsabroad#howtotravelforcheap#travelonabudget#travelonabudgettips♬ Sunshine - WIRA
Другие пользователи социальных сетей, как Фиби (@xphoebc), тоже призывают не переплачивать за еду в аэропортах. Она показала, как пронесла через контроль большой поднос с закусками для себя и своих детей. Лаура (@lauraslife.1), мама троих детей, также поделилась, что всегда берет с собой несколько обедов и закусок, чтобы не тратиться лишнего в терминале.
Какие правила следует учитывать при упаковке еды
Перед тем, как собирать еду для путешествия, стоит ознакомиться с правилами конкретного аэропорта. Например, на сайте лондонского аэропорта Гатвик отмечают, что в ручной клади разрешается перевозить пирожные, фрукты, овощи, бутерброды и все твердые продукты. В то же время замороженные продукты запрещены.
Однако следует помнить, что закуски в ручной клади подлежат досмотру. Особое внимание уделяют продуктам, содержащим жидкость, гели или аэрозоли. Они должны соответствовать ограничению в 100 мл. Поэтому еда в соусах, супах или рагу может быть запрещена.
Однако в ближайшее время в некоторых британских аэропортах планируют ввести новые 3D-сканеры безопасности. Это позволит отменить нынешние ограничения на жидкости в ручной клади - сейчас они действуют с 2006 года как мера предосторожности после попытки теракта с использованием жидкой взрывчатки.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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