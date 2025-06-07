От машины ничего не осталось: в Днепре взорвали авто прокурора

Правоохранители задержали двух мужчин, которых завербовали российские спецслужбы. Они подложили взрывчатку под машину.

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В Днепре взорвали машину прокурора / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Офис генпрокурора

Что известно:

В Днепре взорвали машину прокурора

Завербованные мужчины подложили взрывчатку под машину

Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой

В Днепре взорвали автомобиль сотрудника прокуратуры. За считанные часы после этого удалось установить и задержать двух агентов российских спецслужб. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Теракт произошел 6 июня. Агенты установили самодельное взрывное устройство под машину сотрудника прокуратуры. В результате этого правоохранитель получил легкие повреждения. При этом его автомобиль был полностью уничтожен. Сейчас жизни прокурора ничего не угрожает.

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"Как установило расследование, вражескими агентами оказались 2 мужчин, которых РФ завербовала через Телеграмм-каналы по поиску "легких денег". Сначала их задачей было установить слежку за "потенциальной целью" и отчитываться о его графике дня и маршрутах передвижения. Далее, по указанию куратора, один из агентов должен был заложить СВУ под автомобиль прокурора и осуществить фото- и видеофиксацию последствий теракта", - говорится в сообщении.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что злоумышленниками оказались местные жители. Их подозревают в совершении террористического акта. Задержанным планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, вследствие чего пострадали завербованные РФ агенты.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.

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