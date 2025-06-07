"Это надо исправить": что не так с памятником Нины Матвиенко и как он выглядит

Поклонники заметили неладное на памятнике.

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Нина Матвиенко - где похоронили / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Кратко:

Нине Матвиенко поставили памятник

Как он выглядит

На Зверинецком кладбище в Киеве, где похоронили легендарную украинскую певицу Нину Матвиенко, установили ей памятник.

Как стало известно, памятник выполнен из светлого мрамора, украшен черной цветочной вышивкой, сверху – резной крест, а в центре – портрет певицы в венке из цветов. Но пользователи соцсетей заметили, что годы жизни артистки указаны неправильно.

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"Умерла 8 октября, а стоит дата 8 июля",

"Она родилась 10 октября, а дата смерти 8 октября",

"Она же умерла в октябре. Говорили, что не дожила до дня рождения несколько дней... Это надо исправить мастеру", – написали в комментариях.

Отметим, дизайн памятника очень понравился поклонникам, но они уточнили, что фото Матвиенко на нем слишком маленькое.

Нина Матвиенко болела перед смертью / фото: instagram.com, Нина Матвиенко

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Кто такая Нина Матвиенко? Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

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