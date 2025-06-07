"Это надо исправить": что не так с памятником Нины Матвиенко и как он выглядит

Кратко:
- Нине Матвиенко поставили памятник
- Как он выглядит
На Зверинецком кладбище в Киеве, где похоронили легендарную украинскую певицу Нину Матвиенко, установили ей памятник.
Как стало известно, памятник выполнен из светлого мрамора, украшен черной цветочной вышивкой, сверху – резной крест, а в центре – портрет певицы в венке из цветов. Но пользователи соцсетей заметили, что годы жизни артистки указаны неправильно.
"Умерла 8 октября, а стоит дата 8 июля",
"Она родилась 10 октября, а дата смерти 8 октября",
"Она же умерла в октябре. Говорили, что не дожила до дня рождения несколько дней... Это надо исправить мастеру", – написали в комментариях.
Отметим, дизайн памятника очень понравился поклонникам, но они уточнили, что фото Матвиенко на нем слишком маленькое.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.
А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
Вас может заинтересовать:
- "Зол на нее": Крутоголов рассказал правду об увольнении Глущенко из "Дизель шоу"
- "Осторожны с прогнозами": больной путинист Киркоров перестал выходить на связь
- Появилось видео Денисенко и Цымбалюка в нескромный момент - детали
Кто такая Нина Матвиенко?
Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред