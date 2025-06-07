Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление наступления РФ

Противник сосредоточил значительные силы в одном районе после вытеснения подразделений СОУ на Курщине.

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РФ продвигается к Сумам / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, DeepStateUA

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Оккупанты РФ намерены захватить несколько поселков

Противник сосредоточил значительные силы в одном районе

Российским оккупантам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум, враг занял Кондратовку и Алексеевку, а также накапливает там пехоту и продолжает свои попытки двигаться в глубину территории.

Как пишет DeepState оккупанты РФ намерены захватить поселок Хотень, а также Малую Корчаковку.

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"В этом районе россиянам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать ударов FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Также отмечается, что враг вплотную подобрался к населенным пунктам на отрезке Новониколаевка-Варачино-Яблоновка-Юнаковка.

"Противник сосредоточил значительные силы в данном районе после вытеснения подразделений СОУ на Курщине. Огневой поддержкой служат различные дроны, но стоит обратить внимание, что как на Сумщине, так и на других многих участках противник почти не применяет технику, а ставит свои усилия на пехоту (часто на мотоциклах) и на дроны, которые выбивают логистику и позиции", - добавили в DeepState.

/ DeepState

Ранее сообщалось о том, что город Сумы находится под угрозой ракетных ударов и бомбовых атак с воздуха, но Россия имеет другой, более экономный план - перейти к обстрелам из ствольной артиллерии и FPV-дронов.

Как писал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление на Сумы. Он высказал мнение, что российские оккупанты могли бы продвигаться быстрее и дальше, если бы у них было достаточно сил.

Напомним, в Deep State предупредили о риске того, что FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумах. Активность противника с каждым днем усиливается - оккупанты вплотную приблизились к Юнаковке.

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